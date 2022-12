Rosa Perrotta in ospedale a Natale, preoccupata per suo figlio

Purtroppo Rosa Perrotta aveva ragione ad essere preoccupata per il figlio e portarlo in ospedale il giorno di Natale

Rosa Perrotta è andata in ospedale ieri nel giorno di Natale per il suo piccolo Ethan. Era preoccupata per il figlio più grande e non aveva torto. Il piccolo Ethan in questi giorni ha portato una fascia al braccio perché ha un problema al polso. Rosa Perrotta racconta che il figlio era al parco con il papà ed è caduto, è tornato a casa con il polso dolorante ma era il 23 dicembre, un problema in un periodo di festa, ha quindi atteso, su consiglio dei medici ha messo la fascia al braccio per tenere il polso più fermo possibile. Da mamma attenta ha però capito subito che c’era qualcosa che non andava, che a suo figlio il polso faceva male, che il dolore era importante, è la parte era anche un po’ gonfia. “Oggi sta un po’ meglio ma preferisco portarlo in ospedale per un controllo” ha confidato ieri la Perrotta prima di portare il figlio in ospedale. Pensava di esagerare, che era solo la sua ansia da mamma e invece aveva ragione.

Rosa Perrotta in ospedale a Natale

Arrivati in ospedale la prima visita e poi il sospetto dei medici. Il piccolo ha dovuto fare una radiografia e la sua mamma ha capito che la sua preoccupazione era fondata. La radiografia ha dato la diagnosi: frattura al polso e 20 giorni di gesso per il piccolo Ethan.

In tanti le chiedono cosa è successo, come ha fatto a cadere. Rosa Perrotta è un po’ arrabbiata con Pietro, ripete più volte che lei non c’era ma lui dice che la caduta è stata molto stupida.

Questa mattina il piccolo è tornato in ospedale con la mamma e il papà per ingessare il polso. Un altro Natale agitato per la coppia ma alla fine niente di grave, sono cose che capitano spesso ai bambini.