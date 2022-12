Cristina Marino condivide la dichiarazione d’amore di Luca Argentero: è un amore immenso

La dichiarazione d'amore di Luca Argentero a sua moglie Cristina Marino, l'esempio del padre, quel fiore regalato ogni mattina

E’ un continuo scambio di dichiarazioni d’amore la vita di coppia di Luca Argentero e Cristina Marino ed è tra le pagine di Grazia che l’attore ha dedicato altre parole importanti a sua moglie. Un Natale speciale, ancora un altro Natale a cui hanno aggiunto altro amore perché Luca Argentero e Cristina Marino presento saranno genitori per la seconda volta. E’ una vita che forse fino a qualche anno fa lui non riusciva nemmeno ad immaginare, oggi è la felicità immensa di avere accanto la donna della sua vita. E’ immensa l’ammirazione che Argentero ha per sua moglie, per la madre dei suoi figli, e non perde occasione per dirlo a tutti, per raccontare di lei.

“La vitalità di Cristina è una benedizione per la mia vita: incontrarla è stata la cosa migliore che mi sia mai successa. E mi stimola a dare il meglio di me stesso” ma queste sono parole che ha detto tante volte sulla sua meravigliosa Cristina.

C’è altro e Argentero l’ha raccontato al settimanale Grazia, lei innamorata e orgogliosa l’ha condiviso sul suo profilo social. Non è un amore che diventa dolcissimo solo in questo periodo di festa ma lo è sempre: “Cristina è potente, come sognava da piccola. Quando entra in una stanza, percepisci la sua energia in tutto quello che fa: nell’essere madre, artista e imprenditrice. E illumina tutto quello che ha intorno, anche me”. Una dichiarazione d’amore che si aggiunge a tutte le altre, un amore che vola alto e che Luca e Cristina proteggono da sempre.

“Mio padre è stato un esempio anche per la vita a due. Un uomo che tutte le mattine lasciava un fiore sul tergicristallo dell’auto della mamma” ha raccontato l’attore. Questo dimostra ancora una volta come l’esempio sia fondamentale, come dall’amore arrivi sempre altro amore.