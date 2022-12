Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sulla neve per un’altra fuga d’amore

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini trovano l'equilibri perfetto concedendosi fughe d'more, questa volta sulla neve

Prima di volare al caldo con la famiglia Elisabetta Gregoraci si è concessa una breve vacanza sulla neve con il nuovo compagno. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono usciti da tempo allo scoperto ma entrambi preferiscono non dire nulla e non pubblicare le foto di coppia. La showgirl e conduttrice sul suo profilo social mostra di continuo le sue giornate con il figlio, i nipoti, sotto il sole del Kenya. Anche questo Capodanno brinderà da lì perché oltre alla sorella e ai nipoti la sua famiglia è ovviamente il figlio, Nathan Falco, ma anche l’ex marito, Flavio Briatore. E’ a Cortina D’Ampezzo però che la Gregoraci e Fratini sono apparsi ancora una volta felici e innamorati, mano nella mano, pronti a scattare selfie mentre i paparazzi non avevano occhi che per il loro amore.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sempre più innamorati

Tutto procede a gonfie vele tra Ely Gregoraci e l’ex fidanzato di Roberta Morise. Nessuno avrebbe scommesso su questa coppia e invece arrivano nuove foto dal settimanale Chi, un’altra fuga romantica, questa volta non sono a Forte dei Marmi, non sono in Turchia ma al freddo. Con la Gregoraci e l’imprenditore che le ha rubato il cuore ci sono anche altri amici vip, come Valeria Marini e il suo fidanzato.

Pochissimi giorni in montagna per la showgirl calabrese, deve dividersi tra Giulio e suo figlio, deve riuscire a mantenere un equilibrio perfetto e non deve essere semplice. Dopo altri amori poco importanti questa volta è tutto diverso, evidentemente anche Briatore l’ha capito. In una delle interviste Elisabetta Gregoraci aveva precisato che non sarebbe mai tornata con il suo ex marito ma anche che nessuno dei due aveva avuto delle storie davvero importanti. Con Giulio Fratini è tutto diverso e poi Nathan Falco non è più così piccolo e forse anche per questo la sua mamma si sente più libera di vivere un amore così importante.