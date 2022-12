Michelle Hunziker e Serena Autieri sulla neve, arriva anche Tomaso Trussardi: sarà un Capodanno speciale

Una vacanza sulla neve come un anno fa prima della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ci sono anche Serena Autieri e gli altri amici

Come un anno fa prima di annunciare la separazione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in vacanza sulla neve, con loro ci sono Serena Autieri ed Enrico Griselli ed altri amici. Non è cambiato nulla o è cambiato tutto di certo Trussardi e la Hunziker sono un meraviglioso esempio di famiglia, due ex che continuano a frequentarsi, a festeggiare insieme, ad andare in vacanza insieme, certo per amore delle figlie e per tutto ciò che li ha legati per anni. Serena Autieri beve la tisana, Michelle Hunziker la birra, una bella tavolata con altri amici in montagna ed è la serenità totale per la Autieri e Hunziker. “Finalmente insieme” ma riescono a farlo sono in queste occasioni e per una decina di giorni non si staccheranno, il tempo di una lunga vacanza sulla neve. Griselli è sempre il più silenzioso, Serena svela che Tomaso lo chiama Grisù ed ogni battuta è quella giusta per ridere di gusto. Sono meravigliose Serena e Michelle e poi arriva Trussardi con la sua ironia.

Tomaso Trussardi: “Ho fatto di tutto per farvi litigare”

L’imprenditore ex marito di Michelle Hunziker prende un po’ in giro chi parlava di una rottura tra Serena e Michelle a causa sua. “Io ho fatto di tutto per farvi litigare ma non ci sono riuscito” ridacchia Trussardi mentre la Autieri lo abbraccia e gli dice che gli vuole bene.

Michelle Hunziker annuisce, controlla dove sono le bambine, Sole e Celeste. In vacanza con loro ci sono anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è un momento perfetto e sarà un Capodanno Speciale per tutta la famiglia.

Dopo la vigilia di Natale a casa Trussardi Capodanno in montagna ovviamente sulle Dolomiti. L’ex coppia non si separa del tutto, Michelle e Tomaso restano insieme per costruire il rapporto sereno che desiderano per le loro figlie, le piccole Sole e Celeste.