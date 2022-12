La profezia di Tina non ha funzionato: Ida e Alessandro hanno mangiato insieme il panettone

Non ci credevano in molti in questa coppia ma Ida e Alessandro sono felici e innamorati e stanno ancora insieme

Quando Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare Uomini e Donne, Tina Cipollari si era sbilanciata. Non avendo mai creduto in questa coppia, l’opinionista di Maria de Filippi aveva fatto una sorta di profezia. Aveva infatti detto in diverse occasioni, che i due fuori dal programma, non sarebbero rimasti insieme più di venti giorni. Purtroppo questa volta Tina ha fallito e insieme a lei, anche tutte le persone che non credevano nell’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due sono felici insieme e hanno trascorso anche il Natale insieme. Come si suol dire in questi casi: hanno mangiato il panettone! Ce l’hanno fatta, hanno superato il Natale! Ormai Ida e Alessandro stanno insieme da un paio di mesi e non sembrano avere nessuna intenzione di mollarsi. Si vedono a Milano, a Salerno, a Brescia dove Ida continua a lavorare e riescono sempre a trovare il modo per passare del tempo insieme, quello che fanno le coppie solide. Insomma questa relazione, alla faccia di chi non ci credeva, sta funzionando. Ieri tra l’altro è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e possiamo dirvi che Ida e Alessandro non hanno partecipato, per cui continuano a godersi questa relazione lontano dalle telecamere.

Ida sui social: basta parlare del passato

Tra l’altro negli ultimi giorni Ida Platano ha usato le sue pagine social per lanciare un appello ai fan che la seguono. Spesso quando pubblica delle storie o delle frasi, qualcuno pensa che ci siano dei riferimenti al passato ( magari a quello che è successo con Riccardo). Ida ha quindi deciso di chiarire in modo definitivo: il passato è passato e lei adesso è felice con Alessandro, chi la segue dovrebbe averlo capito e chi ancora fa delle insinuazioni, perde il suo tempo.

Adesso non ci resta che aspettare le romantiche immagini del Capodanno che certamente Ida e Alessandro passeranno insieme: che meta sceglieranno?