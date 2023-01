Francesco Totti e Noemi Bocchi in crociera e ci sono tutti i figli

Un Capodanno 2023 perfetto per Francesco Totti e Noemi Bocchi in crociera con tutti i figli

Natale in famiglia e anche Capodanno in famiglia per Francesco Totti e Noemi Bocchi che dopo avere festeggiato la vigilia di Natale con i figli nella loro nuova casa sono partiti, tutti insieme. Non solo Chanel è partita con papà Totti ma anche la piccola Isabel e Cristian, ovviamente con la coppia ci sono anche i figli di Noemi Bocchi. Un bel viaggio a Miami, una vacanza che adesso prosegue sulla Symphony of the seas, con una crociera. Niente di più adatto per una famiglia così numerosa e con figli di diverse età. E’ una delle più prestigiose navi da crociera e sono Noemi Bocchi e Chanel Totti a svelare la vacanza scelta per iniziare il 2023 nel migliore dei modi.

Per Ilary Blasi Capodanno 2023 con Bastian Muller, per Francesco Totti tutta la famiglia

Tutti sulla nave da crociera con i grattacieli di Miami che fanno da sfondo, si parte e ci sono tutti. Una famiglia allargata che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno saputo creare in breve tempo ma senza dubbio è anche merito di Ilary Blasi. La conduttrice Mediaset è partita per la Thailandia, con il suo nuovo compagno, nuove mete per lei che ha festeggiato con il figlio il 25 dicembre, nella villa all’Eur con il resto della sua famiglia, le sorelle, i nipoti, tutti.

Per la nuova famiglia Totti qualche giorno a Miami Beach in un meraviglioso hotel a cinque stelle e poi la vacanza prosegue con altro lusso. Chissà dove arriveranno adesso navigando sulla nave da crociera: Bahamas, i Caraibi, Messico, Porto Rico o le Isole Cayman? Dal porto ogni giorno partono diverse navi da crociera, non è nota la destinazione finale del gruppo ma Noemi Bocchi mostra cosa hanno fatto tutti insieme prima di imbarcarsi. Hanno giocato a calcio, insieme ad un gruppo di ragazzi conosciuti fuori dall’hotel. Lei ha filmato la scena e ha preso in giro tutti: “Scarsi!” ed è il post che il calciatore ha condiviso divertito.