Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi mentono? Dubbi sull’ex coppia

Il gossip indaga: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno mentendo?

E’ dalla rivista Nuovo che arriva il nuovo pettegolezzo perché c’è chi pensa che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stiano mentendo, che vogliano depistare tutti e che in realtà sono tornati insieme. Forse è vero, forse no, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiato insieme sia la vigilia di Natale, a casa della famiglia Trussardi, che il Capodanno, sulla neve con le figlie e gli amici. Non hanno mostrato nessun gesto d’affetto, si sono comportati come due amici ma un po’ distaccati. Niente più baci sulla guancia, niente coccole, niente scatti da condividere. Inoltre, a molti sembra strano che i due ex riescano a vivere così bene il loro nuovo rapporto. Più che strano è invidiabile, è un equilibrio che pochi riescono a raggiungere, di certo un meraviglioso esempio di famiglia. L’amore tra due persone può finire ma resta la famiglia, Michelle e Tomaso Trussardi non hanno solo una lunga storia d’amore e un matrimonio ma due figlie, Sole e Celeste, ancora piccole. La domanda è quindi se la Hunziker e Trussardi stanno mentendo, se stanno facendo di tutto per depistare tutti, il gossip.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?

Ci stanno riprovando ma non vogliono dirlo, anzi vogliono far capire l’esatto contrario per vivere in pace e sereni questo momento così delicato? La risposta non la conosce nessuno, di certo i fan della coppia sognano.

Tra le pagine della rivista Nuovo Alessandro Cecchi Paone ha una rubrica e un lettore gli ha espresso i suoi dubbi chiedendo a lui il suo punto di vista, la sua ipotesi. “Michelle e Tomaso stanno cercando di depistare il pubblico?”. E’ una coppia che a Cecchi Paone piace molto, lui non dice molto, si limita ad ammirare la famiglia che stanno portando avanti con un equilibrio raro da trovare nelle ex coppie. Non ci resta che attendere.