Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser felici in Argentina prima del matrimonio brindano al loro anno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser preparano il matrimonio e volano in Argentina per il loro anno più bello

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in Argentina, è da lì che hanno dato il benvenuto al nuovo anno, al 2023 che sarà il loro anno perché stanno già programmando tutto per il matrimonio. Con loro sono volati nel Paese dei Rodriguez anche i due cani, così dopo le feste trascorse a Trento dai Moser ritroviamo la coppia a Pilar. In Argentina c’erano già Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, stesso desiderio di raggiungere la sua terra per Belen ma dovrà attendere l’estate. Intanto, Cecilia e Ignazio Moser hanno iniziato l’anno in modo meraviglioso. Lei ormai conosce bene la famiglia del fidanzato ma Ignazio solo adesso si presenta alla parte della famiglia che non aveva mai incontrato ed è subito entusiasmo, sono subito risate ed emozioni.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser iniziano il 2023 con nuove presentazioni

Dopo cinque anni d’amore pochi mesi fa è arrivata la proposta di matrimonio di Ignazio Moser alla sua fidanzata e dall’Argentina hanno alzato i calici brindando al loro anno: “Che bello, buon a tutti!” augura il figlio di Francesco Moser. Lei è pazza di gioia, piena di felicità per quello che sta vivendo in questi giorni. Incontra le amiche che ha lasciato lì ma con le quali continua ad avere un rapporto meraviglioso, perché la distanza non può distruggere il passato, non può cancellare nulla, amore e affetto.

Come sempre Ignazio Moser riesce ad essere a suo agio ovunque e poco dopo l’arrivo in Argentina ha già dei nuovi amici. I loro desideri li hanno già espressi, la coppia che si è innamorata durante la partecipazione al GF Vip sogna una famiglia, sogna di avere dei figli e per il momento crea la base per tutto preparando il matrimonio che in famiglia attendevano da tempo. Hanno superato una crisi importante, adesso niente li può fermare.