Federico Fashion Style, la sua ex avrebbe già un nuovo amore

Letizia Porcu, l'ex compagna di Federico Fashion Style, sembra sia già innamorata di un altro

Nuovo anno e nuovo amore: l’ex compagna di Federico Fashion Style ha un altro compagno? Il gossip non perde tempo e già con i primi giorni del 2023 ci regala nuove chiacchiere tutte rosa. Questa volta al centro dei pettegolezzi ci finisce l’ex di Federico Lauri. Lui l’abbiamo visto disperarsi per l’addio della madre di sua figlia e mentre anticipa che presto dirà tutta la verità e che non ha più voglia di nascondere nulla, lei, Letizia Porcu, forse è di nuovo innamorata, ha già una nuova storia d’amore. Federico Fashion Style commenta che chiusa una porta si apre un portone, sorride di nuovo, le feste gli hanno fatto tornare il buon umore.

Chi è il nuovo compagno di Letizia Porcu?

Letizia Porcu non ha mai parlato della separazione, la sua ex è sempre rimasta distante dai pettegolezzi mentre Federico ne ha dette tante, ha pianto tanto. Letizia sembra felice con un altro e sembra che tutto sia iniziato proprio a Capodanno, quindi una storia nuovissima. E’ sul profilo social di Deianira Marzano che appaiono le segnalazioni di chi avrebbe visto Letizia Porcu con il dj Vincent Arena. L’avrebbero vista passeggiare con lui per le vie dello shopping romano. Sembra si siano conosciuti al parco di divertimenti per bambini, forse un parco famoso, chissà. Da lì sarebbe nata quella che per il gossip è già una bella storia d’amore.

A tutti non resta che attendere per conoscere la famosa verità di Federico Fashion Style. “Io per il 2023 ho deciso di guardare oltre, di non pensare , di fregarmene , e di non ascoltare le cattiverie” è così che desidera iniziare il nuovo anno, ormai l’ex coppia ha girato pagina, hanno una bambina ancora troppo piccola da crescere insieme e se entrambi sono felice è di certo il regalo migliore per la bimba.