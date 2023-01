Totti e Noemi Bocchi in Honduras, Chanel mostra la lussuosa crociera

E' Chanel a svelare la lussuosa crociera di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Con loro ci sono anche gli amici più cari

Qualche giorno a Miami per chiudere l’anno e poi Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti in crociera con i figli e gli amici di sempre. E’ Chanel Totti a svelare la prima destinazione, l’isola di Roatan, in Honduras. Una crociera per iniziare il 2023 in modo perfetto, con tutti i comfort e il divertimento ma soprattutto tutti insieme. Anche Cristian Totti pubblica qualcosina ma è la figlia di Totti e Ilary Blasi a condividere con i follower la vacanza della sua famiglia allargata. E’ la vacanza di Capodanno che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno voluto per rendere felici tutti, la scelta migliore e inaspettata, un viaggio che l’ex calciatore con Ilary Blasi non aveva mai fatto.

Francesco Totti Capodanno con i figli e con Noemi

La vigilia di Natale festeggiata in casa e poi la partenza per Miami, adesso il gran gruppo è sulla prestigiosa e lussuosa nave da crociera Symphony of the Seas che a bordo conta ristoranti di qualsiasi cucina, campi da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e altri servizi sportivi, tutto per un valore di circa 400 euro al giorno, a persona. Sembra che in crociera con la famiglia allargata del Pupone ci siano anche dei carissimi amici, Giancarlo Pantano, con la famiglia, e Emanuele Maurizi. Insomma, una crociera organizzata per divertirsi tutti insieme, una vacanza ben diversa da quella che sta vivendo in questi giorni Ilary Blasi, da sola in coppia con Bastian Muller, il nuovo compagno.

Adesso la compagnia che viaggia sulla lussuosa nave da crociera sta navigando verso un’altra favolosa destinazione ma le immagini pubblicate da Chanel Totti mostrano la prima tappa, sull’isola tropicale del Mar dei Caraibi, al largo delle coste dell’Honduras, l’isola di Roatan.