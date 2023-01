Barbara d’Urso e Flavio Briatore prima coppia del 2023 secondo Diva e Donna: lo scoop

Diva e Donna lancia il primo scoop del 2023: Barbara d'urso e Flavio Briatore avvistati insieme nella notte milanese

Non ci sono certezze ma secondo Diva e Donna, Barbara d’Urso e Flavio Briatore potrebbero essere la prima nuova coppia del 2023. Cover della rivista dedicata questa settimana proprio alla conduttrice e all’imprenditore. I due, secondo quanto si legge sulla rivista di cronaca rosa, avrebbero trascorso insieme del tempo a Milano, e avrebbero cercato anche di nascondersi, per sfuggire ai paparazzi. Ma a quanto pare, non ci sarebbero riusciti visto che oggi, su Diva e Donna, vengono pubblicate le foto di quello che potrebbe essere il primo super scoop del 2023. Barbara d’Urso ha passato il periodo natalizio al mare, nella sua villa in Toscana, come ha documentato sui social. Pare che ci sarebbero state anche delle fughe in città, fughe notturne per evitare i paparazzi. Briatore era in Kenya con suo figlio e in compagnia di Elisabetta Gregoraci, come dimostrano anche le tante foto pubblicate sui social. Tra un brindisi e un bagno al mare avrebbe anche trovato il tempo di tornare di soppiatto a Milano?

Flavio Briatore e Barbara d’Urso nuova coppia?

“La conduttrice e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso” queste le parole che accompagnano il servizio dedicato a Flavio Briatore e a Barbara d’urso in edicola sull’ultimo numero della rivista Diva e Donna. Difficile comprendere a quando risalirebbe questo incontro, perchè come detto, Briatore è in Africa da diverse settimane. Più facile per la d’Urso lasciare per poche ore la Toscana ma sembra un po’ complicato come scenario. Le foto quando sono state scattate? Come si vede nella cover, ci sarebbe una foto che mostra i due insieme a Milano ma per sapere di più, bisognerà attendere l’uscita della rivista in edicola. O magari chissà, anche un commento della conduttrice che di solito è la prima a smentire le voci di gossip che la riguardano.