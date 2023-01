I Totti alle Bahamas e non mancano tenerezze e critiche

Che crociera super lusso per Francesco Totti, i figli e Noemi Bocchi. Adesso sono alle Bahamas

Una vacanza spettacolare per i Totti che sono in crociera e hanno appena toccato le Bahamas. Un vero paradiso da vivere per Francesco Totti, i suoi tre figli e Noemi Bocchi. Con loro sulla nave e sulla spiaggia ci sono anche i figli di Noemi ed alcuni amici ma l’ex capitano della Roma dedica solo ai suoi figli le tenerezze che pubblica sui social. Per loro tre, Chanel, Isabel e Cristian ieri ha scelto una dichiarazione d’amore, sono loro l’amore della sua vita, le persone che ama di più al mondo, le più importanti. Oggi altre dediche e ancora una volta è a suo figlio, il primogenito, che dedica una foto scattate sulla nave da crociera.

Francesco Totti alle Bahamas

Cristian e Francesco Totti sono di spalle, guardano l’orizzonte, i colori sono meravigliosi e l’ex calciatore tagga il suo ragazzo e sceglie una canzone di Renato Zero: “E il vento spazza via questa nostra irreversibile follia”. Totti adora queste dediche, adora la musica italiana, le canzoni che tra i versi dicono ciò che lui pensa e sente. Così è tutto più semplice.

Questa volta sembra ci sia anche una dedica a Noemi Bocchi. Francesco Totti mostra il paradiso in cui si trova, le Bahamas, sceglie la canzone dei Modà: “Tu sei un respiro bellissimo, sei un fiore che non ha solo un colore, tu sei…”.

Tenerezze che piacciono ai follower dell’ex calciatore ma ci sono anche altre foto che mostrano la loro vacanza e le pubblica Chanel. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi riceve complimenti e critiche. L’ultimo scatto è di oggi, lei in bikini maculato ma per qualcuno le sue pose sono troppo sexy per una ragazzina. Come sempre la malizia è negli occhi di chi guarda e non nella testa di una adolescente che ha semplicemente voglia di diventare grande.