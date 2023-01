Ilary Blasi torna a casa e pubblica tutte le foto della vacanza con Bastian

Ilary Blasi è felice, pubblica le foto più belle della vacanza con Bastian

Sta terminando la lunga vacanza di Ilary Blasi con Bastian, il suo nuovo compagno e lei torna a casa più felice che mai. Tra le tantissime foto scattate in Thailandia Ilary Blasi non sa quale scegliere, sono tutte bellissime, lei è bellissima. Ne sceglie alcune a caso, altre mostrando la sua ultima notte a Bangkok, l’isola dove lascia un pezzetto di cuore, la spiaggia dove ha vissuto il party più bello della sua vita, la notte di luna piena. Pochissimi i selfie, le foto ad Ilary Blasi adesso le scatta Bastian Muller. Sta tornando a casa, mostra il percorso fino a Dubai, ha avuto tempo per riflettere ancora e anche di innamorarsi ancora di più dell’uomo che ha preso il posto di Francesco Totti.

Ilary Blasi innamorata a Bangkok

E’ sulla meravigliosa isola di Koh Samui che la conduttrice de L’Isola dei famosi lascia un pezzetto di cuore e porta a casa così tanti ricordi, colori, il gusto del cibo e anche l’amore. Una vacanza lunga per Ilary e Bastian che dopo avere festeggiato il Natale in famiglia sono partiti per una delle destinazioni più belle. Chissà se quando tornerà in tv con il suo reality show racconterà qualcosa delle isole che ha visitato anche ai suoi naufraghi, al suo pubblico.

Intanto, torna a casa, pronta a riabbracciare i suoi figli, Chanel, Cristian e la piccola Isabel, che stanno per tornare dalla vacanza con il papà e Noemi Bocchi. Sarà un nuovo inizio per tutti ma anche il momento di affrontare la separazione. Sembra che Francesco Totti abbia intenzione di risolvere tutto, di mettere da parte l’orgoglio anche se il tutto gli costerà molto caro. Dispiace a tutti che tra Ilary Blasi e Francesco Totti sia finita in questo modo, non che si siano lasciati ma che non si parlino più.