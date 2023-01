Totti e Noemi Bocchi, la vacanza è finita e arrivano le foto di coppia

Le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Miami, la vacanza è finita ma adesso ci sono le immagini più belle

Vacanza terminata per Francesco Totti e Noemi Bocchi e mentre la coppia con il resto della famiglia e del gruppo fanno ritorno a casa, arrivano le foto più vere. Non le pubblicano l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna ma sono immagini del sito Whoopsee. Video che mostrano Totti e Noemi Bocchi dopo il relax in spiaggia, in pantaloncini, lui scalzo, sereni, sorpresi da chi li sta fotografando ma non infastiditi. Il loro amore è da tempo alla luce del sole, sono in vacanza con i figli, con la loro famiglia allargata. E’ Chanel Totti che più di tutti ha pubblicato sui social la foto della crociera super lusso, prima di recarsi in aeroporto saluta quella meraviglia che le resta nei ricordi e nelle foto. E’ l’ultimo scatto da Miami: “Bye bye”.

Una vacanza invernale al sole per Totti e Noemi Bocchi

Tutto è iniziato a Miami, la nave da crociera che ha fatto sosta in più località, dall’Honduras alle Bahamas fino al Messico, un vero sogno per molti. La famiglia allargata adesso è a Roma, sono già tornati a casa ma la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a pubblicare le foto del viaggio che ha vissuto con il padre e i fratelli, Isabel e Cristian. Tante le dediche che l’ex calciatore ha fatto ai figli, alla sua nuova famiglia, scegliendo ogni volta canzoni d’amore e piene di significato. Solo uno scatto per la sua nuova compagna ma non l’ha mai mostrata sul suo profilo social, non sono ancora apparsi insieme, non c’è bisogno di farlo.

Lo fanno i paparazzi che sono riusciti a scovarli mentre si rilassavano su una spiaggia, a Miami, sotto il sole e poi con un sorriso e la complicità che hanno già mostrato vanno via uno accanto all’altra, pronti per il ritorno a casa.