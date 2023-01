Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio, i dolci indizi

C'è un solo indizio ma molti sono sicuri che Charlotte Casiraghi sia incinta del terzo figlio

Dolci sospetti su Charlotte Casiraghi: è incinta del terzo figlio? Sono voci che arrivano dal principato di Monaco e sono sempre più insistenti, sembra che Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam siano in attesa del loro secondo figlio. Niente di confermato ma la coppia sogna una bambina. Il gossip non ha nulla di concreto tra le mani, non ci sono foto che questa volta possano raccontare di un pancino, di un dolce ventre arrotondato. Ma già dall’estate molti sono sicuri che Charlotte Casiraghi sia di nuovo incinta, per la terza volta in attesa e gli indizi, pochi ma insistenti, arrivano dal settimanale Voici. La rivista sembra non avere dubbi su un annuncio che sarebbe in arrivo a breve.

Charlotte Casiraghi mamma per la terza volta

Nessun pancino, non ci sono foto, non ci sono dichiarazioni, né fonti pronte a confermare la gravidanza ma è la scelta degli abiti della principessa che fa supporre la dolce attesa. Negli ultimi mesi la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha sempre scelto outfit capaci di nascondere una gravidanza. In bikini questa estate c’è chi è riuscito a intravedere il pancino, ma se fosse vero il parto sarebbe davvero a breve.

A Natale il cappotto pesante della principessa dicono abbia nascosto le curve. Non resta che attendere per scoprire se la famiglia allargata sarà presto ancora più numerosa. La principessa Charlotte di Monaco è già mamma di Raphael, che ha 8 anni ed è nato dalla storia d’amore con l’attore comico Gad Elmaleh, e di Balthazar che ha 4 anni, è il figlio nato dal matrimonio con l’attuale marito, Dimitri Rassam che è a sua volta papà di Darya.

E’ davvero in arrivo un’altra principessa di Monaco? Il 2023 potrebbe iniziare davvero nel modo più dolce per la coppia e per il principato.