Nina Zilli è incinta ma lo svelano Fiorello e Biggio

Nina Zilli è incinta? L'ha svelato Fiorello ma sembra che sia davvero in arrivo un bebè

Fiorello e Fabrizio Biggio ne hanno fatto un’altra, hanno svelato che Nina Zilli è incinta. La cantante non aveva ancora annunciato la gravidanza ma durante una diretta mattutina su Instagram i due protagonisti si sono fatti scappare l’indiscrezione. Che Nina Zilli è incinta molto probabilmente è una notizia che doveva restare privata, non è stata ancora confermata ma lo spoiler racconta che la cantante e il compagno, il musicista Danti (Daniele Lazzarin) aspetterebbero un figlio. Stanno insieme da qualche anno ma per chi non avesse seguito Fiorello ecco come ha annunciato la presunta dolce attesa. Un live con l’ennesima indiscrezione e per la famosa cantante che firma anche una delle sigle di Viva Rai 2 ecco il gossip che non si aspettava.

Nina Zilli presto mamma

Difficile che Nina Zilli fosse al corrente che il duo avrebbe svelato la sua prima gravidanza. Parte la sigla di Viva Rai 2, la voce è quella inconfondibile della Zilli e poi Biggio e Fiorello partono con la rivelazione del giorno. “Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?” chiede Fiorello e Biggio finge di non capire ma ecco che lo showman pare: “Ah non lo sai neanche tu, non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro”. L’altro è il bebè in arrivo: “C’è del terzo” ha concluso Casciari. “Non parlare di cose che non sai” ha chiuso Fiorello per poi passare alla smentita di Federica Pellegrini: lei non è incinta.

La coppia, Nina Zilli e Daniele Lazzarin è uscita allo scoperto la prima volta nel febbraio del 2020, sono pronti per diventare mamma e papà? Attendiamo la loro conferma.