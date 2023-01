Flavio Briatore e Barbara d’Urso si starebbero davvero frequentando: lo spiffero

Flavio Briatore e Barbara d'Urso sono o non sono una coppia ? Parlano gli amici: frequentazione in corso

Nè Flavio Briatore nè Barbara d’urso hanno commentato in questi giorni le indiscrezioni di cronaca rosa sul loro conto. La conduttrice è tornata in onda con Pomeriggio 5 ma in nessun modo ha citato questo gossip; generalmente la D’Urso lancia qualche frecciatina quando trapelano indiscrezioni non vere sul suo conto ma stavolta non lo ha fatto. E se ci fosse davvero una frequentazione in corso tra Flavio Briatore e l’amata conduttrice di Canale 5? A parlarne è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso. Pare che questa notizia lanciata dalla rivista Diva e Donna non sia campata in aria e che ci sia qualcosa di vero. Flavio Briatore e Barbara d’Urso si starebbero conoscendo, a rivelarlo anche persone vicine alla coppia. Le foto di Diva e Donna mostravano dunque realmente l’imprenditore e la conduttrice in una delle loro uscite milanesi. E ce ne sarebbero state anche altre.

Barbara d’Urso e Flavio Briatore sono una coppia?

A quanto pare sarebbe un po’ presto per parlare dei due come di una vera e propria coppia ma ci sarebbero state delle uscite e anche l’intenzione di rivedersi ancora. “Si stanno conoscendo meglio perchè già si conoscevano” spifferano alcuni amici della coppia che parlano di un primo invito a cena di Briatore, poi un secondo invito e l’inizio di una frequentazione tra i due. Alessi ha fatto inoltre sapere che gli amici di Briatore sono convinti che Flavio sia molto interessato alla conduttrice ma che ci vorrà del tempo prima di capire se si possa parlare di una coppia oppure no.

Gli amici di Flavio sembrano fare il tifo per la d’Urso, una donna che sarebbe interessata a lui non per quello che ha ma per quello che è. Staremo a vedere i risvolti di questa storia perchè un Capodanno in Kenya con Elisabetta Gregoraci e Barbara d’urso sedute allo stesso tavolo sarebbe qualcosa di imperdibile .