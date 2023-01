Fiorella Mannoia e il marito in vacanza in Brasile, incontrano un’altra coppia della musica Italiana

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco in vacanza in Brasile, ecco chi hanno incontrato in spiaggia

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco hanno scelto il Brasile per una vacanza speciale. La cantante e il musicista produttore hanno scelto il caldo, hanno scelto un posto lontano dall’Italia e lì hanno incontrato un’altra coppia della musica italiana. Fiorella Mannoia e Carlo Di Franceso si sono ritrovati a bere il latte di cocco con Simone Cristicchi e Amara, che sono in Brasile in tour con il loro “Torneremo ancora – concerto mistico per Battiato”. E’ Fiorella Mannoia a pubblicare alcune foto della vacanza in coppia con il marito. Niente li sfiora, nemmeno quel sì detto un po’ per gioco, un po’ per ridere ma senza alcuna necessità di avere un documento tra le mani per confermare il loro amore. 68 anni lei e davvero Fiorella Mannoia non li dimostra sotto nessun punto di vista. Sembra un’eterna giovane donna piena di grinta e di cose da raccontare, bellissima più oggi che ieri.

Fiorella Mannoia in Brasile in vacanza con il marito

Carlo Di Francesco è ovviamente molto noto nel mondo della musica ma a tutti è noto per avere partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha 42 anni, li ha compiuti lo scorso ottobre. Un legame, una storia d’amore speciale che dura da 17 anni e che rende entrambi sempre più felici, anche perché capaci di essere riservati e di mostrare solo ciò che vogliono della loro vita privata. Si sono sposati il 22 febbraio del 2021 a Roma con una cerimonia civile e sui social hanno dato l’annuncio mostrando le foto mentre sorridevano, si prendevano n po’ in giro da soli, perché dopo tanti anni insieme era davvero strano per loro due essere lì protagonisti, sposti.

Relax totale per la coppia che scatta selfie e svela l’incontro con due colleghi, due cari amici, Simone Cristicchi e Amara. “Incontri, quelli belli” scrive la Mannoia.