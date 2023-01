Wanda Nara e Maxi Lopez di nuovo insieme, c’è un ritorno di fiamma?

Davvero tra Wanda Nara e Maxi Lopez c'è un ritorno di fiamma? Il calciatore con i figli e l'ex moglie

Certi amori non finiscono ma davvero tra Wanda Nara e Maxi Lopez c’è un ritorno di fiamma? Le ultime storie Instagram di Wanda Nara fanno venire un po’ di dubbi: il calciatore padre dei suoi figli più grandi è solo il suo ex marito o è già molto di più, di nuovo? Da mesi lei ripete che è single, anche se nessuno le credeva adesso sembra sia tutto vero, che tra Wanda e Mauro Icardi è finita. Tra loro è successo di tutto, crisi e cose dette e non dette sui social e sembra che in questo momento e già da tempo la loro storia non esista più. Come sono invece i rapporti tra la Nara e Maxi Lopez? Lei confessa che sta ritrovando se stessa e alla domanda su quale sia l’uomo che ha amato di più, il suo vero amore, ha risposto che è una cosa che capirà in futuro, quando sarà più grande. Intanto, spunta al suo fianco il suo primo grande amore, l’uomo che ha fatto soffrire, Maxi Lopez che ha lasciato per Mauro Icardi.

Wanda Nara cerca se stessa e trova l’ex marito?

Forse è solo una casualità ma il gossip sta già costruendo un castello. Il tira e molla con Icardi è finito, non sapremo forse mai tutta la verità, se davvero lui l’ha tradito, se davvero lei si è vendicata. Adesso Wanda Nara sembra serena, prima di tutto è mamma. I riflettori si riaccendono, single si mostra più sexy che ma e parla più volentieri con i follower, risponde alle tantissime domande e poi lascia tutti a bocca aperta. Non sceglie tra Maxi Lopez e Mauro Icardi, non dice nulla e va avanti con la sua carriera e con la sua vita da mamma. Non si lascia andare a nessun racconto su flirt o ritorni ma della storie Instagram è evidente che è tornato il sereno tra lei e Maxi Lopez.

Lopez è arrivato in Argentina di certo per passare un po’ di tempo con i figli Valentino, Constantino e Benedicto ma in tutto questo c’è anche la sua ex moglie? Il legame è affettuoso, scherzano insieme, lei riprende tutto, soprattutto il modo con cui fa giocare i suoi figli. C’è poi un’espressione argentina che il calciatore usa per rivolgersi a lei, le dice “boluda” è un modo scherzoso per dirle “scema” perché sta riprendendo tutto con il cellulare. I fan attendono il seguito.