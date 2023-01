Matrimonio per Serena Enardu e Pago, la coppia racconta tutto

Pago e Serena Enardu si sposano, arriva il matrimonio mentre svelano come hanno fatto a tornare insieme

Pago e Serena Enardu sono di nuovo innamorati, di nuovo insieme, lo annunciano al mondo e parlano anche di matrimonio. Ci hanno messo un po’ di tempo per accorgersi che non potevano fare a meno l’uno dell’altra e adesso alla rivista Chi raccontano tutto, raccontano di un terremoto che ha cancellato tutto quello che c’è stato prima. Serena Enardu e Pago oggi si definiscono grandi e maturi, adesso hanno voglia di costruire insieme quel per sempre. Si sentono in realtà già sposati e dopo Temptation Island e Grande Fratello vip e i due anni in cui pensavano che fosse davvero finita al settimanale Chi svelano tutto, come è scattata la scintilla di nuovo e quando si sposeranno.

Serena Enardu e Pago si sposano ma prima svelano tutto il resto

In realtà Serena e Pacifico non hanno mai smesso di sentirsi anche se non stavano più insieme. Entrambi andavano avanti con la propria vita e poi a metà agosto è accaduto qualcosa. Tutto si ricollega al forte legame che Pago ha sempre avuto e continua ad avere con Tommy, il figlio della Enardu. “A metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti” e l’ex tronista di Uomini e Donne ammette che aveva già pensato tutto. Ha fatto in modo di rimanere il pomeriggio da sola con lui, per un caffè ma è accaduto altro. “Siamo crollati nelle braccia uno dell’altra” lo confessa il cantante ma: “Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo” dice Serena che poi ride e si paragona a Shakira, anzi a Piqué. “Se avessi aspettato lui, riavrebbe dedicato una canzone come Shakira ha fatto con Piqué. Anzi, magari lo avrà pensato. Mi avrebbe paragonata a un monopattino!”. Consapevole lei dei suoi errori almeno quanto lo è Pago. Ma per loro era necessario un terremoto che cancellasse tutto il passato, gli errori.

Vogliono invecchiare insieme, sono innamoratissimi e Pago conclude: “Io voglio sposare Serena, ma anche questo passo ora non va programmato. Per me è come se fossimo già sposati”. E’ una risposta furbetta?