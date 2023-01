Cristina Marino in lacrime con Luca Argentero: “Così vedete con chi ho a che fare”

In un video Cristina Marino e Luca Argentero sono in lacrime, lei stava raccontando delle 6 tutine per il bebè richieste dall'ospedale

Cristina Marino è in macchina con Luca Argentero, sta preparando un video da pubblicare tra le storie di Instagram le sue follower le hanno fatto tante domande sui suoi acquisti per il parto. Manca poco alla data prevista per la nascita del figlio di Cristina Marino e Luca Argentero e lei già da qualche giorno si è fermata per preparare tutto e per riposare, per godersi questi ultimi giorni con il pancione e non arrivare affaticata. Il secondo figlio della coppia dovrebbe nascere tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, quindi è il momento di preparare la borsa per la mamma e per il bebè. E’ questo che stava raccontando Cristina Marino illustrando gli acquisti fatti e parlando delle sei tutine necessarie, quelle che richiede l’ospedale per il neonato.

Cristina Marino: “Sono in imbarazzo per Luca Argentero ma meritava che lo postassi”

Coperta da maglione e cappello la meravigliosa Cristina Marino sorride tutto il tempo mentre racconta di avere pubblicato i suoi acquisti per il bambino e le 6 tutine, aggiunge che ovviamente le tutine sono tutte colore fluo. Si prende in giro da sola, perché il massimo del colore che Cristina Marino acquista è il rosa antico, forse, per il resto per la sua bambina, per il piccolo che sta per nascere e spesso anche per lei resta sul beige, sul marrone, sul grigio chiaro, altro che colori vivaci. Ed è qui che Luca Argentero scoppia in una risata con cui prende in giro sua moglie che si gir adi scatto sorpresa dalla sua reazione.

Esplodono entrambi in così tante risate che Cristina Marino è costretta ad interrompere il video e quando riprende è in lacrime, si asciuga gli occhi, lo stesso fa Luca Argentero. Hanno riso così tanto insieme che il tutto meritava di essere postato. “Sono in imbarazzo per lui ma meritava che lo postassi… così vedete con chi ho a che fare tutto il giorno” poi Cristina riprende il racconto di cosa ha comprato, dalle tutine ai bodini e ogni cosa necessaria per lei e per il piccolo, per la casa, tutto il necessario quando tornerà con il suo bambino appena nato. Come sempre Luca Argentero e Cristina Marino si confermano una coppia fantastica.