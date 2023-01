Ilary Blasi annuncia il nuovo amore con la prima foto con Bastian

Ilary Blasi conferma nel modo più dolce, con la prima foto con Bastian, che è innamorata

Ilary Blasi è felice, bellissima, innamorata e desidera farlo sapere a tutti. E’ volata a Parigi con il suo nuovo compagno, Bastian Muller, il gossip lo sospettava e la conduttrice ha dato la più dolce delle conferme. Arrivata a Parigi Ilary Blasi ha solo mostrato il monumento che testimoniava la sua presenza nella città più romantica del mondo, poi si è lasciata fotografare da Bastian. Ancora una volta ha scelto di mostrare la camera dell’hotel, meravigliosa. Si è mostrata in tutto il suo splendore, con un abito che le scopre la schiena, con un colore che si contrappone al solito nero ma più di tutto è lo scatto in auto che sta facendo impazzire i suoi fan. Ilary Blasi dopo una serata evidentemente perfetta a Parigi con Bastian è in macchina, magari sta ammirando la città di notte, stende le sue gambe su quelle del compagno che la coccola. La mano di Bastian, l’orologio di Bastian, la dolcezza di un attimo o di tutta la serata.

La prima foto di Ilary Blasi e Bastian

E’ la prima foto che Ilary Blasi pubblica sul suo profilo social, è il primo scatto con cui dice a tutti che è fidanzata, che ha un nuovo amore, che è felice, che è sicura di ciò che sta facendo. Non ha bisogno di pubblicare foto in posa, foto di coppia, niente di classico. Non ha bisogno nemmeno dei paparazzi che la inseguono e svelano tutto, ci pensa lei, a modo suo, con i suoi tempi.

La coppia è da poco tornata da Bangkok, una vacanza da sogno, hanno festeggiato insieme il Capodanno, sembra che vogliano viversi da soli, per il momento niente amici, nessuna intromissione. Solo in montagna sulla neve, prima di Natale, erano in compagnia di amici vip, tra questi anche Michelle Hunziker.

A marzo ci sarà la prima udienza per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in meno di un anno le loro vite sono cambiate del tutto, la loro famiglia si è divisa. L’ex calciatore convive già con Noemi Bocchi e sembrano avere grandi progetti insieme. Ilary Blasi procede a passi più piccoli, resta in silenzio perché non parla ma fa tanto rumore con le sue foto, i suoi viaggi, le sue scelte. Tutti sono curiosi di sapere qualcosa in più di Bastian Muller, dell’imprenditore tedesco che le ha rubato il cuore.