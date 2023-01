Gigi D’Alessio e Denise Esposito, è spettacolare la prima festa di compleanno per il figlio

Favolosa la festa di compleanno per il figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito, un party spettacolare a Palazzo San Teodoro

Gigi D’Alessio e Denise Esposito ieri hanno festeggiato il compleanno del figlio Francesco, una festa di compleanno meravigliosa a Palazzo San Teodoro. Il piccolo Francesco D’Alessio è nato il 24 gennaio del 2022 e per lui Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno organizzato un party di grande effetto, un vero evento. Nello storico Palazzo di Napoli ogni angolo ricorda agli invitati la dolcezza del momento. Palloncini, orsetti, arcobaleni, luci e video con gli auguri rivolti al festeggiato. Francesco ha occhi solo per gli orsi che vede ovunque, anche giganti; la sua mamma e il suo papà innamoratissimi. E’ il primo figlio per Denise Esposito, lei è infatti emozionatissima nel video che pubblica sui social la struttura che ha ospitato la festa. Gigi D’Alessio è al quinto figlio, è ben più abituato alle feste di compleanno. Nel video si vedono alcuni ospiti noti, ci sono i figli di Gigi D’Alessio, c’è tutta l’emozione per avere curato ogni cosa nel dettaglio.



Denise Esposito emozionatissime per il compleanno del piccolo Francesco

Non hanno voluto festeggiare il compleanno nella loro villa, hanno preferito un luogo molto particolare per un primo compleanno. Bellissimo il piccolo Francesco stretto tra le braccia della mamma e del papà durante le foto di rito davanti alla torta. Abbigliamento sportivo per Denise e per Gigi D’Alessio mentre Francesco ha indossato una giacca morbida con il suo primo papillon.

Se un giorno Gigi D’Alessio dovesse decidere di sposare la giovane madre del suo ultimo figlio dobbiamo davvero aspettarci una festa di matrimonio strepitosa vista la prima festa di compleanno dell’ultimo arrivato in famiglia.

Ovviamente Denise non ha fatto tutto da sola, si è affidata all’esperienza di chi organizza eventi di questo tipo e soddisfatta ha mostrato anche le due professioniste che hanno creato per lei, Gigi e il loro bambino un mondo magico in una cornice speciale come quella di Palazzo San Teodoro. Anche Gigi D’Alessio sul suo profilo social ha condiviso qualche immagine tra le storie ma mantenendo un profilo un po’ più basso.