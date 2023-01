Briatore e Barbara D’Urso insieme, questa volta è lui a commentare

Questa volta è Flavio Briatore a commentare la storia d'amore con Barbara D'Urso

Lanciato il gossip sulla presunta coppia Flavio Briatore e Barbara D’Urso non c’è più stato alcun indizio. La D’Urso aveva lasciato intendere che nel suo cuore come sempre ci sono solo i suoi figli e poi il suo amato pubblico, per il resto nessuna parola su Briatore. Adesso è lui che risponde e lo fa proprio ai microfoni di Roberto Alessi. E’ il direttore di Novella 2000 a non avere dubbi che tra la conduttrice e l’imprenditore ci sia qualcosa. Anche Diva e Donna li ha sorpresi mentre entravano insieme in un hotel di lusso, ma questo è un indizio che non fa una prova. Insomma, sembra ci sia davvero qualcosa ma Barbara D’Urso non smentisce e non conferma. Scopriamo cosa ha detto invece Flavio Briatore, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore e Barbara D’Urso cercano di nascondersi?

Il gossip sembra quasi certo ma la risposta di Briatore non conferma una storia d’amore ma non dice nemmeno che non così: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Non ha negato, non ha detto che sono solo grandi amici da tanto tempo. Così Alessi prosegue con la sua convinzione, perché già si era espresso: “La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace lei e che sarebbe la donna ideale per lui…”.

I più attenti, quelli che seguono davvero il gossip ricorderanno che Barbara D’Urso un po’ di tempo fa ha elogiato il fascino dei Briatore e anche il non avere a tutti i costi gli addominali. Sarà un nuovo amore alla luce del sole come quello tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? Sono entrambi molto riservati e la conduttrice Mediaset lo è anche di più di Briatore. Sono così tanti anni che parla d’amore solo per i suoi figli e la gente che la segue da casa.