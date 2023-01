Piqué e Clara rispondono a Shakira facendola arrabbiare ancora di più

Piqué e Clara, la nuova fidanzata, trovano il modo per fare arrabbiare ancora di più Shakira

Piqué pubblica la prima foto con la sua fidanzata, con la giovane compagna Clara Chia Marti, la Twingo, per dirla alla Shakira. Gerard Piqué fa sul serio con Clara ma fa sul serio anche nelle risposte che dà alla madre dei suoi figli, alla splendida Shakira. Con un selfie di coppia l’ex calciatore annuncia la sua storia d’amore, ufficializza la relazione che tanto sta facendo chiacchierare il gossip, proprio quella relazione che alla cantante colombiana non va giù perché è un tradimento subito. Shakira ha fatto sapere al mondo intero con un ritmo pazzesco che è già di gran successo cosa pensa di Piqué e della sua Clara. La nuova coppia risponde con la tenerezza di chi è molto innamorato e sogna. Così Shakira festeggia e fattura gli incassi della sua nuova canzone contro Gerard e la coppia risponde. Questa è la prima foto di coppia, le altre erano state scattate dai paparazzi, erano foto rubate, anche se molto chiare. Negli ultimi giorni era anche spuntato l’ulteriore pettegolezzo che l’ex calciatore avrebbe tradito anche la giovane Clara, con l’avvocatessa che si era occupata del divorzio con Shakira. L’annuncio di Piqué e Clara sembra la giusta risposta a tutto ma quanto si sarà arrabbiata la cantante?

Nessuna terza donna per Piqué, sembra ci sia solo Clara, la “Twingo”

Il calciatore e la modella hanno così ufficializzato il loro amore, lei che ha 23 anni, mentre lui ne ha quasi 36, e che ha fatto davvero perdere la testa a Gerard Piqué.

Risale invece ad agosto la prima foto dello spagnolo con la nuova fidanzata, uno scatto rubato dai paparazzi mentre si scambiavano un bacio al concerto di Dani Martin durante il Summerfest Cerdanya in Catalogna e poi un altro scatto insieme in un ristorante di Parigi, ancora una volta in atteggiamento di chiaro.

“È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. È stato incredibilmente difficile perché a farne le spese sono soprattutto loro. Anche se le nostre ferite continuano a essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha traditi, dobbiamo continuare a fidarci” furono le parole della cantante.