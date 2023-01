E' finita tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, si sono lasciati per sempre?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati per sempre o sono in crisi e si sono separati per cercare di risolvere i loro problemi? Non c’è niente di ufficiale ma sembra che tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sia davvero finita, dopo 5 anni. Una storia d’amore importante che ha vissuto anche un dolore immenso, la perdita di un figlio. Manila ha avuto un aborto, aveva da poco saputo che sarebbe diventata mamma di una bimba ma poi ha dovuto dare a tutti la terribile notizia; ne ha parlato più volte di quel dolore forse mai superato, oggi però non dice nulla della crisi o della fine del suo legame con Lorenzo. E’ un periodo in cui molti si lasciano, le coppie del mondo dello spettacolo che si stanno dicendo addio sono numerose, non solo quelle del mondo dello spettacolo. E’ Today ad aggiungere questa notizia di cronaca rosa a riportare quella che sarebbe una crisi insanabile tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore.

E’ finita tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso?

Tutti pensavano che l’anno scorso si sarebbero sposati e invece non è arrivata nemmeno la dolce proposta. Insieme hanno deciso di rimandare le nozze e di lasciare tutto nell’equilibrio attuale. Li abbiamo visti partecipare a Temptation Island, andare in crisi e poi amarsi più di prima. Abbiamo visto Manila Nazzaro concorrente del GF Vip mentre lui si occupava della casa e soprattutto dei suoi figli. Poi sono arrivate le vacanze a Sharm e quelle di Natale, sempre sorridenti. Adesso è da un po’ di settimane che non appaiono più insieme, da Capodanno.

Sembra che i soliti bene informati siano a conoscenza di una crisi insanabile, che Lorenzo Amoruso vada sempre meno spesso a Roma dove abita Manila con i suoi figli. Tra le sue storie Instagram racconta della sua vita, della sua spesa, quella che deve durare una settimana, ma non dice più nulla di Manila.

Lei fa lo stesso, non solo non c’è più il matrimonio da organizzare ma sembra non ci sia altro al momento tra loro due. Magari sono solo pettegolezzi e loro smentiranno tutto, magari è solo una crisi e presto la supereranno insieme, come sempre.