Manila Nazzaro festeggia il compleanno del figlio a Sharm El Sheikh

Bellissima Manila Nazzaro a Sharm El Sheikh, festeggia anche il compleanno del figlio

Una vacanza speciale per Manila Nazzaro con i suoi figli e ovviamente Lorenzo Amoruso. Hanno scelto Sharm El Sheikh, sole e relax, un bellissimo regalo per il figlio più piccolo. Nicolas compie oggi 12 anni e ovviamente Manila Nazzaro ha organizzato per lui gli auguri più belli, la torta di compleanno senza far mancare la sorpresa. Sul suo profilo social l’ex Miss Italia posta le cartoline da Sharm, in posa si gode ogni scatto ma anche chi le sta accanto. “Grata per tutto questo e per chi mi è accanto” scrive dedicando ogni pensiero alla sua famiglia. A suo figlio Nicholas riserva tutta la dolcezza e la protezione di cui è capace: “Auguri amore mio… che tu possa esser sempre circondato di amore e sorrisi. Ti amiamo tanto…”.

Manila Nazzaro in vacanza in Egitto

Non dimentica le amiche, questa sera anche lei entrerà nella casa del GF Vip, sarà una nuova vippona. E’ un’esperienza che la Nazzaro ha già fatto e di certo in privato le avrà dato tanti consigli. Tra le storie di Instagram le invia la forza necessaria. “Tu sai… Adesso porta lì dentro un po’ di amore, di educazione e di ascolto” scrive per la Miconi senza nascondere che secondo lei gli attuali vipponi avrebbero bisogno di qualche lezioncina.

In amore tutto procede a gonfie vele, la crisi con Lorenzo Amoruso è del tutto superata, chissà magari un giorno arriverà anche il tanto sognato matrimonio, quello che durerà per sempre. L’ex Miss Italia non ha mai nascosto il dolore per il divorzio, per come è andata con il padre dei suoi figli. Ha dovuto superare difficoltà che non avrebbe mai immaginato ma ha anche ammesso la sua fragilità. Oggi è felice, tra le braccia di Lorenzo tutto è più semplice e Manila pensa sempre meno ai dolori che ha avuto. Adesso è in vacanza, più bella che mai, in Egitto.