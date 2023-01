Chanel e Francesco Totti nel nuovo video che sembra dedicato a Ilary Blasi

Chanel Totti pubblica il video su TikTok con Papa Francesco Totti ma la canzone sembra per Ilary Blasi

Chanel e Francesco Totti tornano insieme sui social, questo volta è un video su TikTok che sta facendo impazzire i fan del Pupone e chi segue il gossip e il divorzio con Ilary Blasi. I Totti tornano e Chanel fa il pieno di visualizzazioni, ben 3 milioni per le immagini che forse arrivano dalla nuova casa di Francesco Totti, l’attico in cui vive con Noemi Bocchi. Sorrisi, coccole, abbracci, smorfie, da sempre il legame di Francesco Totti con i figli è speciale, e per la sua Chanel diventa un vero tiktoker. 15 anni e un seguito consistente, la figlia dell’ex capitano della Roma e Ilary Blasi conta 400mila follower su TikTok, certo dovuti anche al suo cognome. Molti però sono curiosi di scoprire le sue storie, non solo i post che pubblica ma anche ciò che mostra della sua famiglia, anche la nuova famiglia. E’ Chanel che di recente ha dedicato una foto e parole bellissime alla sua mamma e che adesso sembra lanciarle un messaggio, insieme al suo papà.

Il nuovo video di Chanel e Francesco Totti

Non sembra un video come gli altri, la canzone scelta da Chanel Totti è di Antonella Venditi, è “Unica”. Tutti ricorderanno che per l’ex calciatore un tempo la sua ex moglie era Unica. Adesso non lo è più ma non possono cancellare il loro passato e quello che hanno costruito insieme. Nessuno lo sa più di Chanel, nessuno conosce più di lei cosa è accaduto e cosa sta accadendo nella sua famiglia.

Il brano di Antonella Venditti è tra i più famosi ma soprattutto è tra i più cari all’ex coppia. Non è una frecciatina alla mamma, forse è più un invito, la voglia di ironizzare, di dimenticare tutto: “Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore…”.

Al di là di chi critica una ragazzina di 15 anni che sembra rifatta o troppo simile alla mamma o addirittura a Noemi Bocchi, donne ben più grandi, c’è un video che fa sorridere, c’è la voglia di dire qualcosa in più a prescindere dai filtri e il make up.