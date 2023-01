E' meravigliosa la proposta di matrimonio di Andrea dal Corso a Teresa Langella: e lei ha detto si

E chi se la dimentica la scelta nel castello di Teresa Langella, la sera in cui la bella tronista rimase sola, perchè il ragazzo da lei scelto le disse di no. Una delle pagine più emozionanti ma anche dolorose per i fan di Uomini e Donne. Una storia, quella della cantante neomelodica, cambiata però notevolmente. Lei che a Uomini e Donne l’amore lo ha cercato in due occasioni e che alla fine, lo ha trovato! Andrea Dal Corso infatti le disse di no, ma poche settimane dopo si rese conto di aver fatto un grave errore e di essere realmente innamorato di quella bella napoletana verace che in lacrime, aveva ricevuto il suo no. Sono passati un po’ di anni da quel momento e oggi Teresa e Andrea sono una coppia felicissima. Poche ore fa, Andrea ha mostrato sui social la dolcissima proposta di matrimonio che ha fatto alla sua Teresa. C’è un elicottero, c’è un mare paradisiaco, c’è la spiaggia, ci sono le rose rosse e c’è tutto l’amore di questa coppia che ha costruito tanto in questi anni e che adesso si prepara a compiere il grande passo: le nozze!

Tutta la felicità e l’emozione di Teresa Langella per la proposta di matrimonio di Andrea

Le dolci parole di Teresa Langella sui social: “E chi se lo sarebbe mai aspettato Mi dicesti: “In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi” e quel giorno è oggi!Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’ Emozione così grande.. ferma il tempo. Ho detto Sì… all’ Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più.Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?.” Impossibile non dire di si all’uomo della tua vita. Teresa in lacrime, ha letto dall’alto, seduta su un elicottero, la domanda fatidica: “Mi vuoi sposare?”. E lei in lacrime ha detto si, sulla spiaggia più bella del mondo per questa coppia.