E’ per Manila Nazzaro il messaggio di Lorenzo Amoruso?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati e lui sembra scrivere un messaggio alla donna che forse ama ancora

Ieri la notizia che tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso forse è finita, che dopo 5 anni la coppia si è arresa. Erano una delle coppie più belle, anche sotto i riflettori dei reality show a cui hanno partecipato in coppia o da soli ma Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non hanno confermato, non hanno smentito la loro separazione. Mentre sembra evidente che si siano lasciati arriva un post di Amoruso, forse l’ha scritto per lei, non è chiaro. Il gossip immagina di sì, immagina che Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro abbiano ancora un po’ di cose da dirsi, che il loro amore non può finire così, per una crisi che adesso tutti dicono sia insanabile. Cosa è successo tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore, cosa ha fatto svanire il loro sogno di famiglia? Prima di Natale erano tutti insieme, con i figli di Manila e gli amici, tutti a Sharm per festeggiare più di un evento ma evidentemente non la proposta di matrimonio.

Il silenzio di Manila Nazzaro, le parole di Lorenzo Amoruso

Lei è presa non solo dai suoi figli ma anche da altri progetti di lavoro, nuovi progetti che riguardano l’estetica e che mostra sul suo profilo social. Lorenzo Amoruso resta a Firenze, sembra che da un po’ di tempo non sia più tornato a Roma, da lei. Impegnato tra lavoro, partite da seguire e la spesa ma poco fa ha pubblicato una delle frasi più note, chissà se è davvero diretta alla donna che ha amato per 5 anni e che forse ama ancora. “Verba volant, scripta manent – Le parole volano, gli scritti rimangono” e a questo punto non resta che attendere se davvero Lorenzo abbia voluto mandare un messaggio alla splendida ex Miss Italia o magari a chi continua a chiacchierare senza sapere niente del loro amore o della presunta crisi che stanno attraversando.

Solo silenzi per il momento e questo è già un grande indizio, forse già una conferma che invece di un romantico matrimonio adesso c’è una coppia che ha deciso di non sognare più.