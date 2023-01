Shakira manda la fidanzata di Piqué in ospedale?

La giovane fidanzata di Gerard Piqué è finita in ospedale. Shakira questa volta resta in silenzio, almeno per il momento

Ovviamente Shakira non ha fatto niente in modo volontario ma sembra che la fidanzata di Piqué sia finita in ospedale anche a causa sua. Il gossip non frena la curiosità su Shakira e Piqué includendo anche la giovanissima nuova compagna dell’ex calciatore ma è lei questa volta la vera protagonista del nuovo episodio, un triste episodio perché con la salute non si scherza, meno che mai con gli attacchi di ansia, con lo stress, con le emozioni. La giovane Clara Chia è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, tutta colpa di un grave attacco di ansia, evidentemente molta della colpa è di Shakira. La 23enne è in un ospedale privato di Barcellona, di certo sorretta da Gerard Piqué. Chissà quale dei vari eventi ha procurato una reazione tale da fare finire in ospedale la compagna di Piqué. Mettiamoci nei suoi panni, non deve essere semplice sentirsi una Twingo additata da tutti quelli che canticchiano e ballano il nuovo successo di Shakira, ma c’è anche stato un seguito.

Sbagliati i tempi per ufficializzare la storia tra Piqué e Clara Chia?

Clara è crollata, Clara non ha retto, dalle voci del tradimento, presunto tradimento, alla canzone della cantante colombiana che è sulla bocca tutti, che tutti ballano, poi Piqué che decide di ufficializzare il suo nuovo legame mettendo in primo piano la donna che ha portato via un padre ai suoi figli. La 23enne sembra non abbia retto la pressione dei media, i commenti ricevuti sui social, le chiacchiere.



Sembra che la fidanzata di Gerard Piqué sia in una clinica privata, che dopo l’escalation di emozioni per lei l’ennesimo colpo sia stato troppo, il fisico non ha retto e ha avuto bisogno di aiuto, anche se non c’è niente di ufficiale al riguardo. Per la prima volta abbiamo letto il suo nome la scorsa estate, era agosto ed erano già pettegolezzi pesanti, poi la figura di sfascia famiglie, le foto con la suocera in cui appariva diversa. Pochi sono dalla sua parte, forse non aveva immaginato niente del genere quando si è innamorata di Piqué, dell’uomo di Shakira. Adesso tutti si chiedono come sta ma Gerard resta in silenzio, non dice nulla, chissà magari sarà ancora una volta Shakira a dire qualcosina.