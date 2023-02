Bianca Atzei e Noa: Stefano Corti torna a casa e l’emozione è fortissima

Stefano Corti spiega il suo sfogo, torna a casa e vede Bianca Atzei e il loro piccolo Noa in una scena meravigliosa

Dopo il racconto di Stefano Corti sul come e quanto sia cambiata la sua vita e quella di Bianca Atzei con la nascita di Noa. Quanto sia faticoso essere genitori di un neonato, molto di più di quello che gli altri raccontano, la iena ha dovuto spiegare il senso delle sue parole. Stefano Corti ha dovuto ribadire che lui e Bianca Atzei sono felicissimi della loro nuova vita, di avere un meraviglioso figlio come il loro piccolo Noa Alexander, che il bambino è davvero uno spettacolo. Ha anche ribadito che è davvero faticoso perché di notte lui e Bianca Atzei non dormono e così di giorno diventa più difficile, quindi faticoso, lavorare e concentrarsi su tutto. Niente di strano, non ha detto niente di strano Stefano Corti ma in molti hanno commentato il suo piccolo sfogo in modo negativo. Tutto chiarito, la iena ha ribadito tutto e spiegato a chi non aveva ben capito o fatto finta di non capire, poi è tornato a casa è ha trovato uno spettacolo incredibile.

Stefano Corti torna a casa dopo il lavoro

Stefano ha lavorato per le Iene anche oggi e quando è tornato a casa ha trovato lo spettacolo più bello: Bianca Atzei e Noa distesi sul letto, svegli entrambi e con tutta la tenerezza possibile. “Tornare a casa e trovare questo” ha scritto Stefano aggiungendo un cuore, tutto il suo amore nel vedere una delle scene più belle.

E’ una scena che chissà quante volte Bianca Atzei ha immaginato e desiderato vivere, Stefano Corti la realizza solo adesso, un po’ come tutti i papà. E’ così emozionato da quando è nato Noa.

Poi fa riposare la mamma, dà il latte al piccolino e adora quel momento così speciale. Pubblica le foto più belle e spera di non dovere più spiegare il senso delle sue parole quando dice che è ben più faticoso di quello che gli avevano detto, che fare i genitori richiede tanto impegno e tante energie dal primo giorno.

Bianca Atzei non dice nulla, mostra solo le immagini della “bellezza” quelle del suo bambino e del suo compagno insieme.