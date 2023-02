Elodie dice tutto su Andrea Iannone e Marracash mettendo fine a tutto

Elodie dice basta, con le sue dichiarazioni su Andrea Iannaone e Marracash mette fine a tutto

Elodie è pronta per il festival di Sanremo ma è anche pronta ad amare fino in fondo Andrea Iannone. Le due cose, l’amore per Iannone e il festival di Sanremo per la Elodie sono collegate. Molti hanno pensato che la canzone scelta per Sanremo 2023 da Elodie sia un brano dedicato a Marracash, il suo ex fidanzato. Da mesi, da quando è iniziata, in estate, la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone, il gossip ha continuato a ripetere le dichiarazioni della cantante, quelle dove sottolineava che non avrebbe mai amato nessuno quanto il rapper. Andrea era quindi un ripiego? L’ex alunna di Amici si è presa il suo tempo per rispondere nell’intervista al Corriere della Sera tra una risposta è l’altra è arrivata la nuova dichiarazione.

Elodie parla di Marracash e Andrea Iannone

“Marracash? È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che merita“. In realtà la canzone Apocalisse quella dedicata al suo ex, a Marracash.

Elodie torna in gara con Due, parla d’amore ma oggi è felice con Andrea Iannone. Ne parla davvero per la prima volta.“Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi – e aggiunge – Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

Non poteva essere più chiara. “Cerco sempre di essere il più sincera possibile, si vedono tutti i miei lati e la difficoltà con cui affronto il lavoro che è la mia vita, che è quello che mi ha dato un senso” ha spiegato la cantante 32enne oggi più che mai concentrata nel suo lavoro.

Del brano scelto per Sanremo 2023 ha detto: “Di questo brano me ne sono innamorata al primo ascolto, ma ho trovato grandi difficoltà nell’interpretarla – sincera fino in fondo – Ero arrabbiata con me stessa perché non mi sentivo abbastanza brava. Solo dopo le prove con l’orchestra mi sono sentita felice”. Non vediamo l’ora di ascoltarla e ammirarla sul palco del teatro Ariston, manca pochissimo e di certo con lei ci sarà anche Andrea Iannone.