Loredana Lecciso parla di Romina e Al Bano: adesso tutto è cambiato

Loredana Lecciso per la prima volta dice tutto con chiarezza su Al Bano e Romina Power

Loredana Lecciso a 50 anni ha un nuovo equilibrio e parlando di Romina Power di certo non ha cambiato idea ma è parlando di Al Bano che risponde molto più chiaramente rispetto al passato. E’ alla rivista Nuovo che Loredana Lecciso ha spiegato come sono i rapporti tra lei e Romina Power. Non dimentica la diffida che l’ex moglie di Al Bano le ha fatto arrivare mentre era in onda in diretta a Domenica In e infatti dice che non c’è nessuna evoluzione ma anche nessuna involuzione. La Lecciso ribadisce che lei è sempre stata per il quieto vivere e che ancora adesso continua a pensare le stesse cose. Quindi, Loredana Lecciso sarebbe disposta a far pace con Romina, a tenderle una mano? Ricordiamo che anche lei in passato si è lasciata sfuggire qualche battuta di troppo. Infatti, ancora oggi non hanno nessun tipo di legame, si ignorano, è semplice, però la Power non desidera che Loredana parli di lei, forse anche per questo nell’intervista non aggiunge nulla di nuovo. Parla poi di Al Bano.

Loredana Lecciso e Al Bano si divertono sono una famiglia

Si divertono insieme sui social, il cantante si lascia coinvolgere dalla compagna. Sono una coppia, non c’è dubbio, se in passato hanno avuto varie crisi oggi sembrano avere risolto tutto. In più la Lecciso aggiunge: “Io non ho mai avuto paura di perdere Al Bano. È pieno di amore per la vita e lo trasmette a me e ai nostri ragazzi”. Quindi, procede tutto a gonfie vele, soprattutto adesso che ormai da un po’ di tempo lei ha deciso di dare priorità alla sua vita privata, ai figli, alla famiglia.

Jasmine dice che sua madre è fin troppo ansiosa, troppo, sempre pronta a controllare tutto e a vivere con la preoccupazione. Al Bano lascia i figli più liberi ma insieme sono sempre stati attenti ad insegnare gli stessi principi e gli stessi valori. Sembra che con il passare degli anni siano diventati sempre più uniti, una coppia sempre più solida. Intanto, Al Bano e Romina Power continuano ad esibirsi insieme sui palchi e il pubblico ha capito, sogna meno il loro ritorno anche in amore.