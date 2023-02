Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? E’ finita per un tradimento?

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, così dicono sui social commentando la notizia che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati

E’ finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia è scoppiata? E’ il gossip dell’ultimo momento e gli indizi del presunto addio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arrivano dai social, li sottolinea The Pipol Gossip che sceglie una delle foto più belle della coppia ma con il fulmine che li separa, che annuncia l’addio tra la sorella di Belen Rodriguez e il figlio di Francesco Moser. Gli indizi sono importanti ma al momento non c’è nessuna conferma, si parla di anello di fidanzamento cestinato e di casa già abbandonata. In evidenza sul profilo Instagram di Cecilia Rodriguez resta sempre il video della proposta di matrimonio. Infatti, stavano preparando le nozze, il 2023 doveva essere l’anno più bello per Moser e la Rodriguez e invece tutti mormorano altro. Ecco cosa è accaduto, quali sono gli indizi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non stanno più insieme?

Il loro amore è finito! E’ il gossip che lancia la notizia ma non c’è nessuna conferma, però ci sono gli indizi, i famosi indizi. Scopriamo se si arrivano a una prova e sveliamo cosa ha scoperto la pagina già citata: “Cecilia, già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez” questi i primi importanti indizi, presunti.

“Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrando le sue mani e, senza problemi, fa vedere a tutti i suoi followers di aver cestinato l’anello”. Poi il gossip prosegue e cosa si scopre?

“Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale” è successo davvero? Immediato un commento alla notizia: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. E’ da tempo che gira voce che Ignazio Moser non sia poi così fedele e che ha già tradito più volte la sua compagna. Cecilia Rodriguez non ha mai detto nulla e continua a non dire nulla. Come sempre attendiamo il seguito.