Ilary Blasi e Francesco Totti: “Siamo nelle mani dei giudici”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono nelle mani dei giudici, è finita una favola

Ieri Ilary Blasi e Francesco Totti si sono rivisti per la seconda udienza, due ore in cui i loro avvocati hanno cercato di risolvere la questione Rolex e borse di lusso. Ci sono anche le dichiarazioni di Totti che sembra avere detto altro, sulle borse, rispetto a quando riferito in passato. Non c’è via d’uscita Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno fatto pace, non hanno trovato la giusta soluzione, sono ancora uno contro l’altro. I legali di Ilary Blasi hanno commentato “Siamo nelle mani dei giudici” ed è tutto molto triste considerando che fino a poco tempo la storia d’amore tra Totti e Ilary era una favola. Adesso la favola è finita e restano le accuse. Il gossip aveva anticipato che forse l’ex coppia aveva trovato il giusto accordo, che la separazione non sarebbe stata dolorosa.

Ilary Blasi e Francesco Totti non c’è pace

Ieri Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati in tribunale per il procedimento sulla “riappropriazione al possesso” di scarpe, gioielli e borse sollecitato dalla conduttrice e a cui l’ex calciatore della Roma ha risposto con una richiesta di restituzione di alcuni orologi Rolex. Non hanno trovato un accordo, ognuno resta sulle proprie posizioni. Come è possibile che possano trovarlo per la separazione, per la divisione del patrimonio?

Sembra che per giungere a una conclusione sulla questione Rolex il giudice potrebbe ricorrere alla prova dei cinturini. Ilary Blasi dice che erano in regalo e per questo è andata in barca a riprenderli ma i certificati di proprietà sono in mano a Francesco Totti. Quindi, il giudice dovrà stabilire chi li utilizzava regolarmente. E’ molto probabile che si farà ricorso al controllo dei cinturini: in base alla loro lunghezza si potrà scoprire se i Rolex li indossava Ilary Blasi o Francesco Totti.

Per la causa di separazione c’è tempo fino al 14 marzo, i legali di entrambi hanno ancora un po’ di tempo per giungere a una conclusione positivo, a un accordo prima che sia il giudice a prendere le sue decisioni.

Nessuno dei due però parla, Ilary Blasi e Francesco Totti non dicono nulla, il gossip invece dice tanto, forse anche troppo.