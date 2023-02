Barbara D’Urso si sbottona su Briatore ma a modo suo

Barbara D'Urso dice qualcosa in più sul rapporto con Flavio Briatore. E' innamoratissima?

Barbara D’Urso ci ripensa e al Corriere della sera dice qualcosa in più sul suo legame con Briatore. Barbra D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme? Ormai la domanda è sempre la stessa e se a Silvia Toffanin la conduttrice non ha detto molto lasciando intendere poco, questa volta la D’Urso non mette le mani avanti ma conferma che si frequentano, che sono usciti insieme più volte, aggiungendo che erano sempre in compagnia di amici. Non ci crediamo ma è la conduttrice di Pomeriggio 5 a daci la possibilità di non crederci dicendo: “Da soli non me lo ricordo”. Quindi, non ci resta che scoprire che coppia sono Barbara D’Urso e Briatore mentre anche lei sembra sorpresa dal loro legame.

Flavio Briatore e Barbra D’Urso sono innamorati?

E’ un flirt che resta ancora presunto perché l’imprenditore resta in silenzio, galantuomo non dice nulla. Lei dice qualcosina e non smentisce per niente, non parla di amicizia ma conferma ancora una volta di avere scoperto un uomo interessanti, di avere scoperto la simpatia e anche che Briatore è un padre molto attento e presente per suo figlio Nathan.

Entrambi sono sempre molto riservati sulla loro vita privata ed ecco cosa ha raccontato la D’Urso a Candida Morvillo: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici… Da soli non me lo ricordo”. E’ quindi una storia importante anche se resta ancora l’alone del mistero sul loro rapporto reale. Sono e saranno una delle coppie più chiacchierate del 2023.

“Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro” ha detto al Corriere della Sera ma già Novella 2000 aveva spifferato della love story e del resto. “La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace e che ei sarebbe la donna ideale per lui…”. Elisabetta Gregoraci di certo non ha problemi, lei è felice con Giulio Fratini, il suo nuovo compagno, l’unico con cui è uscita davvero allo scoperto.