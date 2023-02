Cecilia Rodriguez delusa: “Sono stata di u mondo di crudeltà, preoccupatevi delle cose serie”

Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio, non arrabbiata ma delusa da tutto quello che è successo: " sono stanca di un mondo di crudeltà "

Cecilia Rodriguez questa mattina per la prima volta ha parlato di tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Delle tante voci sulla fine della sua storia con Ignazio Moser, della discussione, delle bugie, dei tradimenti. Ha iniziato con delle storie social spiegando che per capire come sta bisognerebbe consultare il meteo perchè se c’è il sole a Milano allora lei sta bene ! E poi ha voluto finalmente parlare di quello che è successo tra lei e Ignazio, mettendo fine al chiacchiericcio di questi giorni. Facendosi poi più seria ha aggiunto: “Non sono arrabbiata, sono stanca di un mondo di crudeltà un mondo dove non sai se quello che leggi è vero se quello che dicono è vero una volta ai giornalisti si credeva, ora i giornalisti si esprimono solo perchè devono scrivere. “

Cecilia Rodriguez delusa dopo le voci sulla fine della sua storia con Ignazio Moser

La Rodriguez si è detta quindi amareggiata per quello che è successo in queste settimane. E’ chiaro che si riferisce a tutte le voci circolate nei giorni passati. Voci secondo le quali ci sarebbe stato un nuovo tradimento, la fine della storia e via dicendo. Cecilia stanca e stufa di leggere cose non vere, ha sbottato: “I giornalisti nei messaggi ci hanno detto che dovevano scrivere qualcosa a prescindere dalla situazione. Io dico questo va bene, i giornalisti che hanno scritto di queste cose qui dico preoccupatevi delle cose serie che della mia storia mi occupo io e il mio fidanzato, futuro marito. Godetevi la vita e non fate del male agli altri che questo è molto importante, almeno per me, questo è il mio consiglio per la giornata.” Con queste parole Cecilia, sottolineando anche che Ignazio è il suo futuro marito, ha messo a tacere tutte le persone che di recente hanno parlato di una possibile crisi nera tra lei e Ignazio.

Bisognerebbe ricordare a Cecilia, che sarebbe bastato pubblicare una sola foto, un video, una immagine o anche un commento per mettere fine al chiacchiericcio. Detto questo, è anche vero che raccontare cose non vere è sbagliato. Ma c’è un metodo per mettere tutti a tacere, mostrare che quello che qualcuno ha detto è inventato. E se si ritiene che si è andato oltre, si può agire anche in modo legale.