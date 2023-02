Anna Tatangelo e Mattia Narducci, è un San Valentino pieno di passione per la bellissima coppia

San Valentino pieno d'amore e passione per Anna Tatangelo che ufficializza la sua storia con Mattia Narducci

Anna Tatangelo festeggia il San Valentino a Roma con Mattia Narducci. Non sono ancora pronti per la prima apparizione insieme, su un red carpet e con un selfie sui social, magari anche grazie ai paparazzi. Però hanno entrambi voglia di fare capire a tutti che sono innamorati, che la notte di San Valentino l’hanno passata insieme, che oggi Mattia Narducci ha iniziato la giornata con Anna Tatangelo con un regalo che mostra passione. Quelle rose rosse sul letto sono uno dei regali del modello per la cantante che gli ha fatto perdere la testa, che l’ha fatto innamorare. Di certo anche Anna Tatangelo avrà pensato mille volte se iniziare a spargere indizi per fare capire a tutti che è fidanzata, che è di nuovo felice e innamorata.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci il loro primo San Valentino insieme

Dopo le foto da Parigi che in breve tempo hanno fatto girare la notizia che il nuovo compagno di Anna Tatangelo era Mattia Narducci adesso per il giorno di San Valentino c’è la conferma, una ulteriore conferma. Avrebbero potuto evitare, avrebbero potuto far cadere il pettegolezzo dopo gli scatti da Parigi ma Anna Tatangelo e Mattia Narducci oggi hanno voluto confermare tutto, ufficializzare la loro storia d’amore.

E’ stato il modello a pubblicare per primo tra le storie di Instagram quelle rose rosse con cuore che brucia di passione e d’amore, poi dopo un po’ anche Anna Tatangelo ha pubblicato la stessa foto aggiungendo un cuore su quel bigliettino che però è rimasto segreto, che non ha svelato a nessuno.

Ancora una foto che mostra un letto, un albergo, la passione. I fan della cantante di Sora si augurano che questo amore sia per lei quello giusto, quello che non la deluderà, quello giusto per essere felice. Nel loro primo San Valentino insieme i presupposti ci sono tutti. Ieri sera hanno festeggiato al Giano Restaurant, poi la notte i hotel, o forse, secondo qualcuno, Mattia era a casa di Anna Tatangelo, ha passato la notte nel suo appartamento. Presto ne sapremo di più, prima o poi i paparazzi li beccheranno insieme, perché saranno Anna e Mattia a volersi mostrare, pronti a farlo.