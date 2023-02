Antonella Clerici e Vittorio Garrone scrivono dediche d’amore importanti nel giorno di San Valentino

Parole importanti e dolcissime tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone nel giorno di San Valentino

E’ un eterno San Valentino la storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone e il 14 febbraio per la coppia non può che essere un giorno speciale, il giorno per celebrare l’amore, anche se loro due lo celebrano tutti i giorni. Non mancano mai le dichiarazioni d’amore tra Antonella Clerici e il suo compagno. Se non è lei a pubblicare un loro selfie insieme o a dire qualcosa di carino sul suo compagno in diretta tv, è Vittorio Garrone a sorprenderla in tanti modi diversi. L’abbiamo visto spuntare tante volte dietro le quinte di E’ sempre mezzogiorno o nel bosco che una telecamera mostra ogni giorno su Rai 1 a mezzogiorno. Entrambi continuano a corteggiarsi e mantenere vivo e speciale il loro amore, il loro rapporto. Antonella Clerici oggi ha pubblicato una foto con il suo compagno scrivendo una piccola dedica, lui ha scelto un altro scatto e altre parole.

San Valentino per Antonella Clerici e Vittorio Garrone

“Sempre e per sempre. Buon San Valentino amore…” ha scritto Antonella Clerici pubblicando una foto dello scorso dicembre, era il suo compleanno, una festa organizzata per lei il 6 dicembre.

Vittorio Garrone ha invece scelto la foto di uno dei loro viaggi. Antonella e Vittorio sono in vacanza, sorridenti come sempre, felici come sempre. “Con te vivere è sognare” scrive il compagno della conduttrice e poco dopo la Clerici risponde semplicemente “Amore mio”.

Sono tutti pazzi di questa coppia che si è trovata in un’età non più giovanissima ma anche per questo la loro storia d’amore è così speciale e insegna tanto. Il gossip chiede spesso alla Clerici che si sposeranno ma la risposta è sempre la stessa: adesso no, un domani magari sì, chissà.

Non sono mancati gli auguri di San Valentino nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma molti del cast sono single. Anche Francesca Marsetti ha perso il suo amore ma non si dispera e Antonella Clerici ne è certa. “Meglio sole che male accompagnate e la mia Marsetti ce l’avrà solo chi se la merita” una bella frecciatina all’ex della chef. Non deve essere finito bene il loro amore.