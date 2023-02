Noemi Bocchi e Ilary Blasi ricevono il regalo di San Valentino dalle figlie

Un San Valentino speciale per Noemi Bocchi e Ilary Blasi che mostrano il regalo delle figlie

E’ il primo San Valentino che Ilary Blasi e Noemi Bocchi festeggiano con i nuovi compagni, almeno in modo ufficiale. Ma sui rispetti profili social sia Ilary Blasi che Noemi Bocchi non mostrano il regalo ricevuto da Francesco Totti e Bastian Muller ma tutta la dolcezza delle loro figlie. E’ Ilary Blasi a mostrare per prima il cuore rosso che la sua piccola Isabel Totti ha fatto per lei, la sua mamma. Un cuore rosso grande che si divide a metà ma che resta unito dalla frase I love you. Quel ti amo che la piccola Totti è abituata a dire da sempre e che ha spesso fatto emozionare Francesco Totti. Ricordate il dolcissimo bigliettino che l’ex capitano della Roma trovò sul suo cuscino? In quel periodo la famiglia era ancora unita, Ilary Blasi e Francesco Totti erano ancora innamorati. Forse questa volta Isabel ha fatto due cuori, uno per la mamma e uno per il papà.

Teneri messaggi d’amore per Ilary Blasi e Noemi Bocchi

La figlia di Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesca Totti, ha due figli che sono un po’ più grandi di Isabel, sono loro ad avere fatto il regalo a lei, alla mamma. E’ un San Valentino pieno d’amore anche per la Bocchi che sui social, tra le storie di Instagram, pubblica la letterina della figlia, forse di entrambi i figli. E’ la giornata degli innamorati e chissà se Noemi e Ilary mostreranno anche i regali o le sorprese che riceveranno oggi da Totti e da Bastian.

Noemi Bocchi intanto mostra tutta la cura con cui sua figlia ha preparato la letterina per lei. Cuoricini rossi, candele profumate, cioccolatini, tutto in rosso come vuole la tradizione, poi quelle parole che la sciolgono: “Grazie mamma, io ti amo troppo e sappi che ti amo ogni anno ogni mese ogni giorno ogni ora ogni minuto ogni secondo sempre di più di quanto ti ho amato ogni anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo prima”. Quanta dolcezza e quanto amore puro in questa dichiarazione. Francesco Totti sarà capace di fare di più? E’ da sempre un romanticone, chissà cosa ha pensato per la sua compagna.