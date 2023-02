Per Diletta Leotta è il San Valentino più bello: le dediche per Loris Karius

Diletta Leotta felice tra le braccia di Loris Karius conferma tutto: è il San Valentino più bello

Il gossip continua a chiedersi se Diletta Leotta è incinta, se Loris Karius diventerà presto papà, lei nel giorno di San Valentino conferma il loro amore. Ieri un video postato sui social da Diletta Leotta ha fatto scoppiare il caso, in un’immagine è ben evidente il pancino della conduttrice sportiva ma in realtà sembra più un gonfiore che una gravidanza. Diletta Leotta e Loris Karius non hanno detto nulla, non hanno confermato l’arrivo di un bebè, non hanno smentito quello che sembra un dolce indizio. Ma oggi è il giorno degli innamorati e non potevano mancare le dediche d’amore. E’ Diletta Leotta la prima a lanciarsi in una dichiarazione d’amore per il suo portiere del cuore, mentre Loris Karius al momento non ha pubblicato niente, né foto, né dichiarazioni d’amore.

Diletta Leotta l’amore per Loris Karius

Se ieri avevamo avuto qualche dubbio perché è da un mesetto che non si vedevano più insieme oggi 14 febbraio arriva la dichiarazione d’amore di Diletta per il suo Loris. Dopo il video pubblicato su Tik Tok che mostra il pancino sospetto e il silenzio della Leotta sembra quasi evidente che sia colpa della longuette super fasciante e del crop top se si vede il pancino. Le voci intanto proseguono e in attesa di conferme o smentite è bellissimo il breve video che la giornalista sportiva ha postato su Instagram. Immagini da Miami, la coppia ha lì un ricordo speciale e lei le pubblica nel giorno di San Valentino senza dire nulla, aggiungendo solo un cuore.

Tra le storie di Instagram un’altra foto della coppia, il momento che precede un bacio, lui ha gli occhi chiusi, lei lo guarda innamoratissima. Un altro cuore e nessuna dichiarazione, non servono le parole. Adesso tocca a Loris Karius aggiungere la sua dedica per il giorno di San Valentino. E’ impegnato con gli allenamenti, solo per questo non ha ancora postato qualcosa per la sua fidanzata. Attendiamo insieme alla Leotta.

Sono lontani i tempi in cui il gossip non credeva a Coletta Leotta innamorata da Can Yaman, adesso questa storia d’amore appare davvero una favola.