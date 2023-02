Belen dopo il regalo di ieri: “Sono la donna più felice del mondo”

Per Belen Rodriguez è stato il San Valentino più bello, a tutti mostra perché è la donna più felice al mondo

Belen Rodriguez non avverte più la necessità di dover mostrare quanto è felice ma ieri dopo aver ricevuto il suo regalo di San Valentino non ha potuto evitare di gridarlo a tutti. E’ un periodo bellissimo per Belen e non solo per l’amore che è tornato più forte e importante tra lei e Stefano De Martino. Anche il lavoro ha la sua importanza e dopo il burrascoso addio di Teo Mammuccari a Le Iene Show il programma è nelle mani di Belen Rodriguez e lei se la sta cavando benissimo. Soddisfatta ieri sera è tornata a casa dopo il lavoro, era il giorno di San Valentino, per tutto il giorno non ha fatto dichiarazioni d’amore, non ha ricevuto dediche social da Stefano. Se si sono scambiati regali ed emozioni non li hanno mostrati ma c’è una cosa che ha conquistato del tutto Belen Rodriguez, che le ha fatto capire ancora una volta che è la donna più felice al mondo.

Per Belen Rodriguez il regalo di San Valentino più bello

E’ entrata nella sua camera da letto e sul letto ha visto qualcosa, tre oggetti. “Tornare a casa dopo il lavoro, entrare nella tua stanza e… Ecco okay posso dirlo forte, sono la donna più felice del mondo. Buon San Valentino”.

Una bustina con le caramelle che Belen adora, una scatolina rossa con dentro un regalino e poi una foto che mostra una mano che tiene una rosa rossa. Quanta dolcezza in tutto questo ed è per questo che Belen si è sciolta e ha mostrato tutto tra le storie di Instagram. Non è un regalo di Stefano De Martino, è di Santiago, del loro bambino che sta crescendo e diventa sempre più attento ai dettagli importanti. “Da Santi per mamma” si legge su un biglietto e su un altro cuore altri auguri, quelli di un felice giorno di San Valentino. E’ tutto l’amore di suo figlio per Belen, è questo che la rende la donna più felice al mondo.

Tutto procede a gonfie vele anche per la coppia. In un’altra storia di Instagram la Rodriguez a voluto evitare i pettegolezzi dicendo che con suo marito Stefano va tutto bene. Ieri è stato il San Valentino più bello di tutti perché anche se non ha festeggiato è consapevole di avere tutto ciò che desidera, tutto l’amore possibile.