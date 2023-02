Diletta Leotta è incinta, la conferma e le coccole di Loris Karius

Arriva la conferma, Diletta Leotta è incinta e Loris Karius la coccola con i suoi piatti preferiti

Qualche giorno fa il gossip su Diletta Leotta incinta, quel pancino che sembra un po’ troppo evidente nel video di Tik Tok. Poi il silenzio, Diletta Leotta e Loris Karius non hanno detto nulla, non ha confermato e nemmeno smentito. Adesso arriva la conferma: Diletta Leotta è incinta. In realtà a confermarlo non è la coppia ma di un figlio in arrivo per la Leotta e Karius parlano i collaboratori della conduttrice sportiva. Ieri Diletta e Loris hanno festeggiato San Valentino insieme, lui è riuscito a raggiungerla e a coccolarla preparandole i suoi piatti preferiti. E’ The Pipol Gossip che parla di conferma della dolce attesa, di conferma da parte degli addetti ai lavori che collaborano con Diletta Leotta che lei è incinta.

La foto di Diletta Leotta e Loris Karius a San Valentino conferma la gravidanza

“Diletta Leotta è in dolce attesa! Il rumors confermato dagli addetti ai lavori che collaborano con la showgirl” scrivono sulla pagina aggiungendo che diventerà mamma la prossima estate.

In più c’è la foto che Diletta e Loris hanno pubblicato sui rispettivi profili social, la stessa foto che li ritrae bellissimi e felici con il portiere del Newcastle che con la sua mano enorme sembra coprire il ventre della fidanzata. Altro dettaglio fondamentale che confermerebbe la gravidanza.

A questo punto manca solo la conferma ufficiale della coppia, ma visto che nessuno dei due ha smentito sembra non ci siano molti dubbi. Inoltre, la conduttrice di Dazn e Radio 105 ha pubblicato tra le storie Instagram il suo San Valentino. Diletta Leotta riprende con il telefonino qualcuno che sta preparando due ottimi primi piatti: pasta e patate con la provola e orecchiette alle come di rapa. Sono le sue prime voglie e sembra che il cuoco sia proprio il portiere che le ha fatto perdere la testa e che forse davvero tra un po’ di mesi la renderà mamma per la prima volta. Lei augura un felice San Valentino a tutti ma sembra proprio che la più felice sia lei, che questo 14 febbraio sia il più bello della sua vita. Aveva confidato che quando si innamora nessuno riesce a farla rallentare, nemmeno sua madre e questa volta aveva ragione, la loro storia d’amore sembra davvero bellissima.