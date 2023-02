Elodie è incinta? In dolce attesa sul palco di Sanremo?

Elodie è incinta? La rivista Diva e Donna svela la dolce attesa ma la cantante e Andrea Iannone non dicono nulla

Ci sarebbe un clamoroso dolce retroscena per Elodie sul palco di Sanremo: Elodie è incinta. E’ solo un dolce gossip ma la rivista Diva e Donna dedica un articolo alla coppia, alla cantante e ad Andrea Iannone. Sensualissima al festival di Sanremo 2023 l’ex alunna di Amici sembra abbia nascosto la gravidanza; dietro la sua canzone Due un dolce segreto. Il settimanale di gossip racconta di avere contattato gli amici della coppia e che questi avrebbero rivelato che Elodie e Andrea Iannone sono in attesa di un figlio. Ancora una volta si tratta dei soliti bene informati ma da parte dei diretti interessati non c’è alcuna conferma. Andrea Iannone ed Elodie non si preoccupano nemmeno di smentire ma chi li conosce bene avrebbe riferito che presto diventare genitori.

Elodie a Sanremo 2023 in dolce attesa

“Secondo alcuni amici della coppia la cantante sarebbe salita sul palco del Teatro Ariston custodendo il dolce segreto di una gravidanza…” scrive il settimanale Diva e Donna ma cosa c’è di vero in tutto questo? Il silenzio della coppia non è certo una conferma ma c’è chi nota che proprio durante il festival della canzone italiana entrambi si siano sbilanciati sul loro amore. Questo è vero, il pilota ha fatto il primo passo pubblicando sui social la prima foto di coppia, orgoglioso della sua fidanzata ma per i sognatori sarebbe anche la conferma che presto saranno in tre. Elodie ha atteso il giorno di San Valentino per dedicare una storia al suo innamorato.

Come sempre non resta che attendere, non c’è altro da fare, sarà solo il tempo a dire se davvero Elodie è incinta. Si sono conosciuti la scorsa estate durante una vacanza con amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati. In quella famosa vacanza c’era anche Diletta Leotta, anche a lei il gossip in questi giorni sta riservando articoli speciali sulla sua presunta dolce attesa. Per la Leotta però sembra sia davvero in arrivo un bebè, lei sempre più innamorata e legata a Loris Karius sembra davvero avere un pancino sospetto. Elodie invece no. ancora prima dell’arrivo della primavera la cronaca rosa si sta scatenando alla ricerca non solo di grandi amore ma anche di bebè in arrivo.