Elodie pubblica la prima dichiarazione d’amore per Andrea Iannone

Elodie ha scelto San Valentino per dichiarare il suo amore per Andrea Iannone

Elodie è sempre più innamorata di Andrea Iannone e di certo ricambiata. La cantante ha scelto il giorno di San Valentino per pubblicare la sua prima dichiarazione d’amore al pilota. E’ stato Andrea Iannone durante il festival di Sanremo a pubblicare la prima foto di coppia, un modo per sostenere la cantante ma anche per dire che Elodie è sua e che chi le ha chiesto dalla platea di Sanremo 2023 di sposarla deve rassegnarsi. Oggi 14 febbraio 2023 nel giorno degli innamorati è Elodie a fare il grande passo, a scrivere tra le storie di Instagram la sua dedica d’amore al compagno. Ha scelto la foto che lei stessa ha scattato ad Andrea Iannone e poi ha aggiunto poche parole, quelle che bastano ad entrambi per far capire a tutti che la loro storia vola alto, che è davvero importante.

La dedica di Elodie ad Andrea Iannone nel giorno di San Valentino

Anche per Elodie e Andrea questo è il primo San Valentino insieme, si sono innamorati la scorsa estate e all’inizio non credevano sarebbero arrivati fino a febbraio, fino ad oggi. Adesso però sognano di stare sempre insieme ed è lei pochi minuti fa ad avere scritto tra le storie “Amore mio matto” aggiungendo quel cuore rosso. Iannone ha subito condiviso quella foto, quella dichiarazione d’amore così importante.

Pochi giorni fa alla rivista Chi è stata Elodie a rispondere alle domande del giornalista, a rispondere sull’amore per il pilota che le ha fatto dimenticare Marracash, che le ha fatto capire che l’amore rende felici e sereni. “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”. Lo dicono tutti quelli che li conoscono che Elodie e Andrea Iannone sono bellissimi e felici insieme, che il loro amore è arrivato davvero all’improvviso, in un periodo del tutto inaspettato, quando lei pensava che dopo il famoso rapper nessuno le avrebbe più rubato il cuore.

Anche Andrea Iannone sembrava non riuscisse a dimenticare Belen Rodriguez, nonostante altri amori, altri flirt. Poi è arrivata l’estate del 2022, la vacanza gli amici, un amore meraviglioso da proteggere.