Elodie e Andrea Iannone sono già alle presentazioni in famiglia

Andrea Iannone presenta Elodie alla sua famiglia, la coppia non ha dubbi

Andrea Iannone ha portato Elodie a Vasto, la coppia è stata avvistata dai curiosi che hanno subito inviato le foto a Deianira Marzano. E’ l’esperta di gossip a svelare che la coppia fa davvero sul serio. Elodie e Iannone sembrano non avere più dubbi e sembra siano già arrivate le presentazioni in famiglia. Procede tutto a grandi passi per la cantante e il pilota e dire che fino a poche settimane fa in pochi credevano nella loro storia d’amore. Forse anche Elodie e Andrea erano convinti che con il passare dell’estate sarebbe finito anche il loro flirt. Invece, altro che flirt e storia passeggera, Iannone ha già presentato la sua nuova fidanzata alla famiglia. Impossibile non notarli in un bar della città natale del pilota e forse non era nemmeno questa la loro intenzione. Si conosciuti in vacanza, complici anche amici in comune, da quel momento non si sono più lasciati.

Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati

All’inizio hanno cercato di non mostrarsi troppo vicini, poi è stata lei a confermare l’interesse e il desiderio di conoscersi meglio. Adesso non hanno più bisogno di parole. Si avvicinano alla cassa del bar e sembrano una coppia come tante altre ma è impossibile non riconoscerli. Abbigliamento casual per entrambi ma sono Elodie e Andrea Iannone, troppo noti per evitare la curiosità dei presenti.

La cantante non è la prima fidanzata famosa che il pilota presenta alla famiglia, ai genitori e al fratello a cui è molto legato. Un bel po’ di tempo fa anche Belen è stata avvistata più volte con lui a Vasto. Con Elodie riprova ad essere felice e sembra che i presupposti per una bellissima storia d’amore ci siano tutti, sembra che dopo le famose dichiarazioni della cantante sul suo storico ex fidanzato, Marracash, ci sia anche per li un inatteso nuovo capitolo.