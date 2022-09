Elodie: “Andrea Iannone è coatto” ma con lui è la sua estate più bella

Elodie risponde alle domande su Andrea Iannone ma lui resta in silenzio

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme, la cantante lo rivela senza girarci troppo intorno mentre si racconta a Vanity Fair. Sa anche che nessuno dei due sta pensando seriamente al futuro, si piacciono e forse Iannone potrebbe anche stupire Elodie superando Marracash ma è ancora tutto da scoprire. Di certo la splendida ex alunna di Amici ha capito che Andrea Iannone è coatto, non per questo le piace di meno, anzi lo trova un ragazzo divertente, con lui ride molto. E’ infatti l’estate più bella per Elodie e racconta che nonostante sia finita spesso al centro del gossip nessuno è riuscito a rovinargli le vacanze. E’ stata un’estate tra le più belle della sua vita e di certo parte del merito va al pilota.

Elodie e la sua estate bellissima con Andrea Iannone

“Un’estate bellissima, tra le più divertenti della mia vita, iniziata alla festa di un amico del fotografo Giampaolo Sgura e continuata così, con una carovana di gente felice di stare assieme. Senza far nulla di particolare: solo ridere tantissimo e dormire pochissimo” ha raccontato confermando che il gossip era tutto reale. L’artista svela che ogni volta i paparazzi li ha sempre visti perché erano vicinissimi a lei, anche quando ha baciato una sua amica.

Tutti parlano della frase detta su Marracash, che il cantante suo ex compagno non riuscirà mai ad essere secondo rispetto ai suoi futuri amori. “In quel momento ci credevo. Poi chissà, magari verrò sorpresa e cambierò idea. Io sono sempre pronta a essere stupita. Da me e dagli altri” quindi quella era una dichiarazione d’amore a Marracash e forse questa è una dichiarazione per Iannone. Se sono rose fioriranno, entrambi non vogliono sbilanciarsi, soprattutto Andrea che resta in silenzio. “Per quanto, in piena contraddizione, mi facciano impazzire i coatti come me, eleganti nella fisicità ma che poi ti strizzano mettendoti un braccio intorno al collo. Il coatto è verità. E quando vedo la verità divento pazza”.