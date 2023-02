Per Chiara Ferragni e Fedez questa è la seconda crisi matrimoniale? Il giallo si infittisce

Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo la seconda crisi matrimoniale e questa volta le cose si fanno serie: il gossip corre veloce

In queste ore ne avrete lette di ogni: Fedez che va a ballare a Sanremo dopo aver litigato con Chiara e resta puoi fuori casa, costretto a dormire in qualche hotel di lusso tra il Levante e il Ponente. Chiara che torna a casa, passa le sue ore con i figli, si prende una pausa dal lavoro anche perchè, dopo quello che è successo a Sanremo, se la merita tutto. Porta i bambini alle giostre, si dedica alla vita domestica, posta sui social, ringrazia tutti. Ma non si mostra mai, neppure per sbaglio, con suo marito. Non lo riprende in nessuna storia, quelle che di solito mostrano marito e moglie sempre insieme. E invece, da quella maledetta serata di sabato, tutto è cambiato e per molti, i Ferragnez, non esistono più. Guia Soncini su Linkiesta.it scrive che quella tra Chiara e Federico non sarebbe una semplice crisi, tra l’altro sarebbe la seconda a distanza di solo un anno. Ed è per questo che potrebbe essere persino più complicata da superare. Un po’ come hanno notato tutti in questi giorni, lo schema sarebbe molto semplice: Chiara Ferragni prova a mettere tutti d’accordo facendo in modo egregio il suo lavoro. Fedez, alla ricerca della ossessiva visibilità, rovina tutto. Si espone, lo fa in malo modo, ruba la luce a sua moglie. Sale sul suo stesso palco, fa si che i giornali parlino di lui e non di lei. Uno schema che a quanto pare, nella vita dei Ferragnez sarebbe frequente, troppo frequente. Così frequente che già un anno fa, dicono i ben informati, avrebbe mandato in crisi i Ferragnez. Poi un regalo speciale, una cena da Cracco, l’uscita della serie The Ferragnez e il grande amore di Chiara per Federico. Lei lo perdona, lui promette di non commettere lo stesso errore. Ma si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio e così, un anno dopo, succede quello che tutti hanno visto. Un uragano che i Ferragnez non hanno potuto gestire, perchè è accaduto tutto in diretta, sfuggendo al controllo di Chiara, che in modo ossessivo, controlla ogni cosa, ma che questa volta, non ha potuto contenere lo sciame sismico, provocato dalla prima e dalla seconda scossa.

A dimostrazione che questa crisi è realmente in corso, e non è una invenzione, ci sarebbe la richiesta da parte di Chiara e Federico, di interrompere almeno per un paio di settimane le riprese di Prime Video per la serie The Ferragnez. Sarà vero?

Per Chiara Ferragni e Fedez è la seconda crisi matrimoniale quella in corso?

Una cosa è certa: Chiara Ferragni non ha lasciato il presidio. La casa di Milano dove vivono in affitto è nelle sue mani e in salvo sono le sue borse e i suoi vestiti, ne è testimonianza la storia postata pochi minuti fa sulle note di Tango di Tananai. Fedez non si è portato via nulla ma chissà, se la sua collezione di scarpe da 2000 dollari a paio, è in salvo. Visti i precedenti forse, il rapper potrebbe tremare…