Chiara Ferragni ha tolto la fede e Fedez non si vede da giorni

Chiara Ferragni non porta più la fede? E' per questo che Fedez sembra scomparso?

Se quello di Chiara Ferragni e Fedez è un gioco è durato già troppo, se stanno alimentando il gossip che parla della loro separazione è di cattivo gusto ma lei ha tolto la fede. Sembra sia davvero così o almeno così appare dalle ultime foto, dalle ultime storie di Chiara Ferragni sul suo profilo social. Da quando è terminato Sanremo 2023 e lei è tornata a casa ha iniziato a postare senza sosta ma Fedez non c’è più, da nessuna parte. Il rapper non pubblica niente nemmeno sul suo profilo Instagram, da quattro giorni è assente e non è mai successo. I Ferragnez stanno ottenendo la pubblicità che volevano per aumentare la curiosità di chi vorrà vedere gli episodi della loro vita in tv? Sarebbe davvero troppo triste ma è ugualmente triste se Chiara Ferragni ha davvero lasciato Fedez dopo il festival di Sanremo.

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati?

Tutto fa pensare che sia davvero così, non è immaginabile altro perché l’imprenditrice digitale ha appena terminato uno dei suoi lavori più importanti, è stata la prima co-conduttrice di Sanremo 2023, non può attirare sulla coppia tutto il gossip solo per marketing.

In tanti hanno notato che Chiara Ferragni non ha più la fede al dito e non ha più nemmeno l’anello di fidanzamento. Solo un caso? O forse è solo la mano sbagliata che i follower stanno notando? La foto in cui lei mostra che non ha più gli anelli è scattata allo specchio. In ogni caso è ormai chiaro che qualcosa è successo e che prima o poi uno dei due o entrambi dovranno spiegarlo ai follower.

Le battute ironiche non si contano più, sui social si legge di tutto ma c’è anche chi non riesce a capire perché la Ferragni si sarebbe arrabbiata così tanto. C’è chi prova a spiegare: “Ma come fai? Era il Festival di tua moglie e se lo è conquistato. Sui social fai vedere sempre i video dei tuoi figli (io vi seguo, soprattutto Vittoria mi fa impazzire) e tu al Festival sei altro. Non sono’ bigotta il bacio mi ha lasciata indifferente anche perché non era certo una novità … anzi hai fatto apparire come provocatorio e strano un gesto che dovrebbe essere normale… d altronde l’amore è amore e non dovrebbe far scalpore. No? Quello che è peggio è che ti dicono tutti è che hai oscurato tua moglie. Quindi non c’entra il fatto se sia stato tutto un teatrino o meno. L’hai oscurata. Sei andato oltre. Lei sul palco a raccontare la storia di una donna che ce l’ha fatta anche contro il maschilismo imperante e tu ti sei comportato come uno di quei mariti da cui prendere le distanze. Quelli che non sanno stare in silenzio ad applaudire la moglie. Saresti stato un bell’esempio per quegli uomini che quando la moglie ha successo nella vita non lo sanno accettare. INVECE NO. C’è ancora tanto da fare in questo campo. C’è forse più resistenza qui rispetto all’accettare l’amore tra due uomini…”.